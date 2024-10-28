KO-MEK 20. yılında, 1 milyonuncu kursiyer sayısına ulaştı

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaelililer tarafından haklı bir şekilde “Halk Üniversitesi” unvanını kazanan Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), bu yıl 20. Yaşını kutluyor. İlk günkü heyecanla Kocaeli halkına 44 kurs merkezi ve 387 branşla eğitim veren KO-MEK, 20. yılında da güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. KO-MEK bu yıl aynı zamanda 1 milyonuncu kursiyer sayısını da aşmanın gururunu yaşıyor.

Her yıl sanat ve mesleğin birçok farklı alanında faaliyet gösteren kurslarıyla Kocaeli’de yaşayanların hayatına değer katan KO-MEK’te 2024-2025 eğitim öğretim dönemi başladı. Kocaeli genelinde 44 kurs merkezinde faaliyet gösteren KO-MEK kurslarında, alanında uzman 305 usta öğretici eğitim veriyor.

KO-MEK, ev ekonomisi ve istihdama önemli katkı sağlıyor

KO-MEK bu yıl eğitimlerine 387 branş ve bin 250 grupta 25 bin 870 kursiyerle başladı. Bunun yanı sıra KO-MEK bu dönem “Uzaktan Eğitim” (UZEM) ve ‘’Kariyer Akademisi’’ online eğitimleriyle 6 bin 457 kursiyere ulaştı. Kocaeli halkına sunduğu eğitim imkanlarıyla sadece bir kurs merkezi olmaktan çıkıp, önemli bir toplumsal değişim ve gelişim alanına dönüşen KO-MEK, ulaşılan kursiyer sayısına bakıldığında da haklı bir gurur yaşıyor. Her yaştan insana yönelik kurslarla kişisel ve mesleki gelişim imkanı sağlayan, katılımcılara yeni beceriler kazandırarak iş hayatında rekabet avantajı sunan KO-MEK, ev ekonomisine ve istihdama da önemli katkı sağlıyor.

Kadın girişimciler KO-MEK’te aldıkları eğitimlerin ardından kendi iş yerini açıyor

Sosyal sorumluluk projelerine de önem veren KO-MEK aynı zamanda komeksepeti, KODELİ, USTAM, KO-MEK Hurması, KO-MEK Vefası gibi birçok projeyi de yürütüyor. Kurslarda öğrendikleri el sanatlarından ürettikleri ürünleri komeksepetinde satışa sunarak ev ekonomisine katkı veren kadınlar, aynı zamanda şehrin farklı yerlerinde kurulan alışveriş festivallerinde bu eserlerini görücüye çıkarıyor. KO-MEK kendi işini kurmak isteyenlerin hayallerini de gerçekleştirmelerine yön veriyor. Özellikle kadın girişimciler KO-MEK’te aldıkları eğitimlerin ardından kendi iş yerini açıyor. KO-MEK bünyesindeki USTAM projesiyse sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirirken istihdama da katkı sağlıyor. İhtiyaç sahiplerinin yanında olan KO-MEK Hurması ve evlenecek genç kızlara çeyiz sağlayan KO-MEK Vefası gibi projelerse dayanışmanın, bir ve birlik olmanın değerini ortaya koyuyor.