KO-MEK, yılın ilk sergisini açtı

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), bahar aylarında düzenlediği geleneksel ilçe sergilerine başladı. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünler ilk olarak Kartepe’de vatandaşlarla buluşmaya başladı. İlk sergisini Kartepe ilçesinde açan KO-MEK sergilediği el emeği göz nuru ürünlerle ziyaretçilerden tam not aldı.

Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergiye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, AK Parti Kartepe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarının yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KO-MEK sayesinde hayat boyu öğrenme ve sosyalleşme imkânı buldum”

Programda kursiyerler adına konuşma gerçekleştiren Köseköy Kurs Merkezi kursiyerlerinden Emel Kondul, emekli olduktan sonra kendisini boşlukta hissettiğini belirterek: “KO-MEK benim için ikinci bir hayat oldu. Burada öğrendiklerimle adeta kendime emeklilik sonrası ikinci meslek edindim. KO-MEK sayesinde hayat boyu öğrenme ve sosyalleşme imkânı buldum. Bize bu imkânı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“KO-MEK sergileri ile Kartepe yaza hazırlanıyor”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Yıllardır bu sergileri geziyorum. Bu sergiler beni ve Kartepe’yi yaz geliyor hissiyatına sokuyor. KO-MEK sergileri gerçekten başlı başına çok büyük bir organizasyon. Emeği geçen tüm kursiyerlere teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

“KO-MEK ihtiyaç sahiplerine destek olmak için sosyal sorumluluk projeşeri gerçekleştiriyor”

KO-MEK kurslarının önemine değinen Başkan Büyükakın, “Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor. Aynı zamanda KO-MEK bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor. Sizlerden özel bir ricam var. Çevrenizde sosyal duyarlılığa muhtaç insanları bizlere bildirin, biz de gereken desteği sağlayalım. Sizler KO-MEK ile birlikte sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek, toplumun hassasiyetlerine destek olabilirsiniz. Bu kentte kimsesiz kalmasın. Kimsesizlerin sizin adına kimsesi olması için çalışıyoruz” diyerek hassasiyetini dile getirdi. Ayrıca, KO-MEK bohçası yakında düğünü olacak nişanlı kursiyere hediye edildi.

Konuşmasında Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Büyükakın, “Son zamanda Gazze’de yaşanan olaylar ne yazık ki unutulmaya başlandı. Artık bir şeyler yapmalıyız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak orada yaşananlara tepki olması için kardeş şehir çalışması yapmak istiyoruz. Sadece Gazze için değil, dünyanın her yerinde yaşanan bu tür olaylar için hassasiyet göstermenizi istiyorum” dedi.

Başkan Büyükakın uygulama yaparak bilgi aldı

Kursiyerlerin ürünlerini tek tek inceleyerek bilgi alan Başkan Büyükakın sergide yer alan ürünleri oldukça beğendi. Kursiyerlerin uygulamalı olarak gösterdiği branş uygulamalarına da katılan Başkan Büyükakın, hüsnühat kursiyerleri ile birlikte uygulama yaptı.