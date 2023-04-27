KO-MEK’te ilk sergi İzmit ile başladı

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), bahar aylarında düzenlediği geleneksel ilçe sergilerine kavuştu. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünler vatandaşlarla buluşmaya başladı. İlk sergisini İzmit’te açan KO-MEK, el emeği göz nuru ürünlerle ziyaretçilerden tam not aldı. Sergide KODELİ projesinde yer alan bilişim teknolojileri kursiyerlerinin hazırladığı birbirinden ilginç teknolojik icatlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Büyükakın: “Sıfır atık konusunda tarih yazdık”

KO-MEK kurslarının önemine değinen Başkan Büyükakın, ‘’Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor aynı zamanda KO-MEK Bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK Vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyorlar’’ dedi. Komeksepeti uygulamasına da değinen Başkan Büyükakın, kursiyerlerin artık üretim aşamasında daha verimli olduklarını ve ürünlerini geçtiğimiz günlerde genişletilen vergi muafiyeti sayesinde daha kolay satabildiklerini aktardı. KO-MEK’in ve Kocaeli’nin sıfır atık konusunda tarih yazdığını ifade eden Başkan Büyükakın, ‘’Bu çalışmalar da KO-MEK’in sadece bir eğitim yeri değil aile yuvası ve üretim merkezi olduğunun da kanıtıdır’’ dedi.

KODELİ çalışmaları ilgi gördü

Başkan Büyükakın sergi alanında KODELİ projesinde yer alan bilişim teknolojileri kursiyerlerinin hazırladığı birbirinden ilginç teknolojik icatları inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldı. Endüstriyel bant sistemi, Akıllı cop, Deprem sensörü, Akılı ev sistemi, Alkış yap ışık yansın, Park sensörü, İndüksiyon sistemi, İndüksiyon ısıtıcılı kombi sistemi, Robot kol, CNC çizici(plotter), CNC, Engelden kaçan robot, Radar sistemi, Akıllı sera, İnsansı robot tasarımı, Piyano, Güneş paneli, Şarz devresi gibi yapılan çalışmaları oldukça beğenen Büyükakın, KODELİ kursiyerleri ile bir süre sohbet ederek destek sözü verdi.