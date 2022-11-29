KOBİ OSB için firma talepleri güncellenecek

BURSA (EKONOMİ) - Yeni dönemde Başkanlığını Cafer Yıldız, Başkan Yardımcılığını ise Arif Demirören’in yapacağı KOBİ Konseyi’nin ilk toplantısı BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Türkiye’deki işletmelerin yaklaşık yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’lerin istihdamın yüzde 77,8’ini, yatırımların yüzde 53’ünü, üretimin de yüzde 54’ünü gerçekleştirdiğini belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın 11 bin kilometrekarelik toplam yüzölçümü içerisinde sanayiye ayrılan payın binde 8 olduğunu vurguladı. Bursa’daki toplam sanayi alanlarının yüzde 45’inin şehir içindeki plansız sanayi alanlarından oluştuğuna işaret eden Burkay, şehir içinde sıkışıp kalan ve kentin yükünü ağırlaştıran sanayi tesislerinin otoyol, demiryolu ve limanlarla entegre bir şekilde planlı bölgelere taşınması gerektiğini söyledi. Yaklaşık 4.5 yıldan bu yana KOBİ’lerin mekânsal planlama ihtiyacını gündeme taşıdıklarını aktaran Başkan Burkay, “KOBİ OSB projesi için 13 ana sektörde 2 bin 500’den fazla firmamızdan taşınma taahhütlü yatırım talebi topladık. Talep edilen yatırım alanının toplam büyüklüğü 14 milyon metrekareydi. Ancak bunun üzerinden çok fazla zaman geçti. BEBKA tarafından son olarak hazırlanan araştırma OSB dışındaki plansız sanayi alanlarında 8 binden fazla KOBİ’nin faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Projeye ilişkin talepleri yeniden toplayıp güncel bir şekilde Valiliğimizin bünyesinde oluşturulan KOBİ Komisyonuna sunmayı hedefliyoruz” dedi. Uygun yatırım alanının sunulması durumunda 3 yıl gibi bir sürede burayı yatırıma hazır hale getirebileceklerini belirten Burkay, KOBİ OSB projesinin Bursa’nın kronikleşen trafik, çevre ve hava kirliliği problemlerini kısa sürede ortadan kaldıracak vizyoner bir proje olduğunu aktardı.

“Orta ihracat sendromunu KOBİ’lerle aşabiliriz”

KOBİ Konseyi Başkanı Cafer Yıldız da KOBİ niteliğindeki sanayi işletmelerinin şehir içindeki plansız sanayi alanlarında yaklaşık 100-150 metrekarelik tesislerde üretimlerini sürdürmeye çalıştığına işaret etti.

Makine sektörünün sorunlarına değinen BTSO Meclis Üyesi Cem Bozdağ, “Firmaların artık mevcut yerlerinde hareket edecek alanı kalmadı. Büyük bir yere geçmek istediklerinde ise kira maliyetlerini karşılamaları çok zor oluyor. Yer sorunu ivedilikle çözülmeli” ifadelerini kullandı.

BTSO Meclis Üyesi Ali Güzeldağ, “Bu konuda karşılaştığımız sorunları merkezi hükümet ve yerel yönetimlere doğru anlatmamız gerekiyor. Bursa olarak orta ihracat sendromunu henüz derinlemesine yaşamadan bu konulara en hızlı şekilde çözüm üretmemiz gerekiyor” diye konuştu.

BTSO Meclis Üyesi İlker Duran, şunları söyledi: “Yurt dışından firmalarımıza çok yoğun bir talep var. Ancak firmalarımızı bu talebi karşılayabilme noktasında endişe taşıyor. Seçim sürecinde sektörümüzün üretim alanlarını bir kez daha görme imkanımız oldu.”