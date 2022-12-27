KOBİ’ler ‘Bulutla’ geleceğe hazırlanacak

BURSA (EKONOMİ) - Eğitim programının açılışında, sürdürülebilirlik ve KOBİ’lerin dijitalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TOSYÖV Başkanı Yavuz Kazangil, “TOSYÖV olarak amacımız her zaman sürdürülebilir işletmeler için farkındalık oluşturmak ve bilgilendirmelerde bulunmak olmuştur. Sürdürebilir işletmeler gelişime, değişime açık olmaları onları geleceğe taşıyacaktır. Dijitalleşme KOBİ’lerin gelişiminde önemli bir aktör. Yalnızca dijitalleşmek bir maliyet iken, bunu çalıştıracak sistemleri kurmakta ayrı bir maliyet. İşte bu yüzden bulut sistemleri hakkında bilgi almak, neler yapabileceğimizi ve bize faydalarını öğrenmek için bir araya geldik” dedi.

Programda, Uyumsoft Bulut Hizmetleri Genel Müdürü Arif Erhun Öçal, tarafından gerçekleştirilen sunumda, KOBİ’lerin dönüşümü, e-dönüşüm, bulut tabanlı ticari çözümler üreten yazılımlar ve dijital dönüşümdeki süreç hakkında bilgiler paylaşıldı.