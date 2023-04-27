KOBİ’lerde dijital dönüşüm bilinci oluşturulmalı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’de dijital dönüşüm algısı büyümeye devam ederken bu alandaki akademik çalışmalarda şekillenmeye devam ediyor. Ağustos 2021’de resmi olarak kuruluşu gerçekleşen Bursa Uludağ Üniversitesi Dijital Dönüşüm, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİJİMER) de şehrin dijital dönüşümüne öncülük etmek adına önemli çalışmalar yürütüyor. Bursa’nın dijital dönüşümdeki durumunu ortaya çıkarmak ve şehrin gelecek planları için önemli bir kaynak oluşturmak adına çalışmalara başladıklarını belirten DİJİMER Müdürü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz, “Valilik koordinasyonunda şehrin en büyük 250 sanayi kuruluşunu kapsayan bir çalışma yapıyoruz. Veri toplama konusunda son aşamaya geldik. Öncü sanayi kuruluşlarının durumlarını da kontrol edebilmesine olanak tanıyan 173 maddelik bir ölçekle bu çalışmayı yürütüyoruz. Çalışmadaki saha operasyonlarımız için de TUİK’ten destek aldık. Şehrin en büyük 250 firmasından yüzde 90’ı da çalışmamıza katılım gösterdi. Bu firmaların bir kısmının endüstri devi bir kısmının da KOBİ olduğunu düşünür ve şehirdeki diğer sanayi kuruluşlarına etkisini düşünürsek aslında ne kadar doğru verileri işlediğimizi de görebilirsiniz” dedi.

“Önemli bir maliyet oluşturuyor”

Sanayi ve Üniveriste işbirliklerinde diyalogun her geçen gün daha fazla arttığını ve bunun da beraberinde birçok avantaj getirdiğini belirten Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz, “Biz sanayideki birçok kurumla diyaloğumuzu geliştirirken, Bursa Model Fabrika ile işbirliği içerisindeyiz. Mesela Mert yazılım ile yaptığımız protokolle öğrencilerimiz ‘MES Sertifika Programı’ndan faydalanabiliyor. Ama genel çerçeveden bakacak olursak özellikle KOBİ tarafında dijital dönüşüm konusunda bilincin tam oluşmadığını gözlemliyoruz. Bu biraz da ekonomik kaygılardan dolayı gerçekleşiyor. Çünkü birçok KOBİ’nin önceliği firmanın devamlılığını sağlamak olmuş durumda. Dijital Dönüşüm operasyonları birbirine bağlı yapılar olduğu için önemli bir maliyet çıkmasına neden oluyor. Birazda bu sebepten Dijital dönüşüm çalışmalarında daha çok büyük grup şirketlerini ya da yabancı ortaklı kurumları görebiliyoruz. Sanayi tarafında firmalar yatırım yapmasa bile bunun bilincinin oluşturulması gerekli. Biz Bursa Uludağ Üniversitesi’nin sanayi ile olan ilişkisinin ara yüzüyüz. Sanayicimizden talep geldiği zaman üniversitemizin imkanlarının kullandırılması adına da aracılık yapıyoruz. Özel kurumların yanı sıra Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü de çalışmalarımıza önemli katkılar sunuyor. Şehrin dijital dönüşümü adına önemli veriler ortaya çıkarmak için birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Uygulayıcı ve akademik gelişme paralel gitmeli”

Dijital dönüşümün sadece yazılım ile sınırlı kalmadığını belirten Prof. Dr. Kaymaz, “Dijital Dönüşüm kavramı aslında içerisinde çok sayıda disiplini de barındıran bir konu. Bizim öncelikli olarak bunun bilincini oluşturmamız gerekiyor. DİJİMER olarak da önceliklerimizden birisi bu. Dijital dönüşüm beraberinde ekonomi, hukuk, felsefe, etik gibi kavramları da içine alır biçimde genişliyor. Sadece fen ve sosyal bilimler olarak sınırlandırılabilecek bir konu değil. Üstelik akademik olarak da çok yeni bir kavram olarak karşımıza çıktı. Bu yüzden özellikle lisansüstü ve doktora kısmındaki programların da gelişmesi, uygulayıcılardaki gelişme ile paralel gitmeli. Örnek verecek olursak, sanayide dijital dönüşüm ile ilgili çalışmaların genişleyebilmesi için akademik tarafta da akademisyenlerce yeni bilimsel verilerin üretilebiliyor olması gerekli. Bu konuyu önemsiyoruz. Lisansüstü ve Doktora kısmında bu alandaki fırsatları anlatıyoruz, öğrenciler için çeşitli sertifika programları hazırlayıp eğitimlere öncülük ediyoruz. İşbirliği içinde olduğumuz firmaların tesislerinde uygulamalı olarak eğitimlerimiz oluyor. Yine öğrencilerimizi uygun kurumların personel ihtiyacını gidermek adına da yönlendirmeler yapıyoruz” diye konuştu.

Geçen yıl düzenledikleri Dijital Dönüşüm Teknolojileri Fuarı’nın büyük ses getirdiğini belirten Prof. Dr. Kaymaz, “Yeni kurulduğumuz için aslında birçok şeyi ilk kez yapıyoruz. Düzenlediğimiz fuarımız da onlardan birisiydi ki sadece dijital dönüşüm konseptli ülkemizdeki ilk fuardı. Oldukça büyük firmaların katıldığı fuarımızda özellikle dijital dönüşüm teknolojisi geliştiren firmaların yer almasını sağladık. Bunun da devam etmesi için çalışmalarımız sürüyor” dedi.