KOBİ’lere E-Ticaretle dünya pazarı fırsatı

Dijital ticaretin KOBİ'ler için artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğinin vurguladığı toplantıya üreticiler, girişimciler, KOBİ temsilcileri ve sektör paydaşları katıldı. Etkinliğin açılışında söz alan Samsun Valisi Orhan Tavlı, hızla ilerleyen küreselleşme ve teknolojik dönüşüm ile ticaretin kurallarının günümüzde yeniden yazıldığına dikkat çekerek ” Geleneksel ticaret kalıplarının yerini hızla dijital platformlara bıraktığı, sınırların sadece haritalarda kaldığı bir çağda yaşıyoruz “ diye konuştu.

Tavlı, Anadolu'daki KOBİ'lerin ticari faaliyetlerini canlandırmak ve dijital pazarlar aracılığıyla ticaret hacimlerini arttırmak amacıyla başlatılan Kültürel Miras Projesi, E-ticaret İl Buluşmalarının ekonomi için değerli bir konumda bulunan KOBİ'lerin bu alandaki gelişimine katkı sağlayarak şehrin ihracat potansiyeline çarpan etkisi yapacağına inandığını söyledi. Vali Tavlı, şöyle devam etti.

“Bu etkinlik sayesinde, KOBİ'lerimizin ulusal ve uluslararası pazarlara erişim sağlama, lojistikte ve üretimde maliyetleri düşürme, inovasyon kapasitesini artırma ve finansal istikrar sağlama gibi konularda önemli kazanım elde edeceğine inanıyoruz. Gelişen Organize Sanayi Bölgeleri, tarım alanları ve lojistik imkânlarıyla zaten çok güçlü bir sanayi, teknoloji, tarım ve ticaret kültürüne sahip olan Samsun, bu alanlardaki köklü tecrübesini dijital çağın imkanları olan e-ticaret ve e-ihracatla da taçlandırmaya devam edecektir. Samsun'da tarımdan sanayiye, teknolojiden lojistiğe kadar pek çok alanda güçlenen KOBİ'lerimiz, genç girişimcilerimiz, kadın girişimcilerimiz üreterek, istihdam sağlayarak ve ihracat yaparak Türkiye Yüzyıl’ının ve Samsun'un yüzyılının inşasına da büyük bir katkı sağlayacaklardır.”

Kendinizi çok kolay tanıtabiliyorsunuz

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak Samsun’da 18. Toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirterek hedeflerinin her gittikleri yerde girişimcilerin e-ticarete ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi. e-ticaret sisteminde yer alan girişimcinin yapılan toplantı nedeniyle gündeme gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Toprak, “ Çünkü e-ticaret, ticaretin biraz demokratikleşmesi, yani herkesin yapabileceği bir ticaret haline gelmesi anlamına geliyor. Çünkü e-ticaret yaparken büyük paralar ödeyerek dükkan kiralayamıyor, kiralarınızı kendi maliyetinizin içine koymuyorsunuz. Kendinizi çok kolay tanıtabiliyorsunuz” dedi.

e-ticaret ile çok önemli bir müşteri kitlesine ulaşma şansına sahip olunduğunu ifade eden Toprak, “ Yani e-ticarette başladığınızda pazarınız sadece kentiniz, ya da dükkan açtığınız mahalle değil bütün dünya. Böyle bir şansınız var. Bu pazarda iyi ürünler üreterek çok önemli bir noktaya gelme şansına sahipsiniz. Samsun'un o kadar çok coğrafi işaretli ürünü var ki sadece bunların pazarlamasında yer alsanız bile çok önemli avantajlar sağlayabilirsiniz” ifadelerinde bulundu.

TSO Yönetim Kurulu Üyesi Oguzhan Serinkaya ise üyelerinin e-ticaret alanındaki kapasite ve pazara erişimini güçlendirecek bir programa ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Programı salt bir bilgilendirme faaliyeti değil aynı zamanda, üreticilerin değişen ticaret anlayışına uyum sağlaması, ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırması açısından önemli bir fırsat olarak gördüklerini anlatan Serinkaya,” Samsun, güçlü üretim altyapısı, girişimci insan kaynağı ve gelişen ticaret kapasitesiyle bu dönüşümden daha fazla pay alacak bir potansiyele sahiptir. Biz de oda olarak üyelerimizin ve üreticilerimizin dijitalleşme, markalaşma, pazarlama ve yeni pazarlara erişim süreçlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.