'KOBİ’lerin finansmana kolay erişmesi kalkınmaya direkt etki yapar'

İZMİR / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) dernek merkezinde KGF Batı Anadolu Bölge Müdürü Yusuf Buğra Yüksek’in katılımıyla gerçekleştirilen Kredi Garanti Fonu (KGF) bilgilendirme toplantısında konuşan Yılmaz, “KOBİ’lerin finansmana erişim güçlüğü her zaman iş dünyası gündeminin ön sıralarında yer alır. KGF geçtiğimiz 10 yılda adından çokça bahsettirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye’deki tüm işletmelerin yüzde 99.8’i KOBİ’lerden oluşuyor ve bu işletmeler toplam istihdamın yüzde 76.7’sini sağlıyorlar” dedi.

Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle hem sermaye ihtiyacı hem de yatırımlar için gerekli makine ekipman maliyetlerindeki artışın finansman kaynaklarında teminat ihtiyacını doğurduğunu söyleyen Yılmaz, “KOBİ’lerin finansmana ve finansman için gerekli teminata erişiminin kolaylaştırılması için öncelikli olarak adımlar atılması hem kısa hem de uzun vadede ülke ekonomisi ve kalkınması açısından direkt etki sağlayacaktır” diye konuştu.

Yılmaz, KOBİ'ler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüzde 56,4'ünün düşük teknoloji sınıfında üretim yaptığını, büyük ölçekli girişimlerde bu oranın yüzde 44,9 olduğunu belirterek, “KOBİ’lerin sadece binde 7’si yüksek teknoloji ile üretim yapıyor. Bu oranların arttırılmasını ve KOBİ’lerin özellikle teknoloji, dijital dönüşüm ve Ar-Ge yatırımlarının desteklenmesini önemli buluyoruz. Bu ve benzeri konularda destek veren Kredi Garanti Fonu’na teşekkür etmek isterim” diye konuştu.

KGF Batı Anadolu Bölge Müdürü Yusuf Buğra Yüksek ise EGİAD üyelerine, KGF’nin kurumsal yapısı, kuruluş amacı, finansmana erişimde bankalar aracılığıyla sağladığı destekler hakkında bilgi verdi. KOBİ’lere sunulan alternatif finansman çözümleri, yatırım, ihracat, girişimcilik, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm başlıklarındaki KGF destek paketini aktardı.