Kocaeli, 500 Büyük Listesinde 79 firma ile gücünü gösterdi
İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine Kocaeli’den üretim yapan 79 firma girmeyi başardı. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekonomik zorluklara rağmen gösterilen bu başarının, ilin üretim gücünü ve sanayicinin direncini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.
Kocaeli
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının belirlendiği “500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesi açıklandı. Kocaeli, bu yıl da sanayi gücünü tescilleyerek listede üretim yapan 79 firmayla yer aldı. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Tüm zorluklara rağmen üretmeye devam eden sanayicilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.
İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl hazırlanan ve Türkiye’nin en büyük sanayi devlerini sıralayan rapora göre, Kocaeli merkezli ve Kocaeli’de üretim yapan 79 firma listede yer aldı. Kocaeli’den listeye giren firmalar, üretim hacmi ve istihdam gücüyle Türkiye sanayisinde başı çekti.
Zeytinoğlu, “Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ birinci, Ford Otomotiv Sanayi ikinci sıradaki yerini korurken, geçen yıl 13. olan Hyundai Motor Türkiye, bu yıl 10. sıraya yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi” dedi.
“Gerçek sayı 39 değil, 79”
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, listede Kocaeli merkezli olarak görünen firma sayısının 39 olduğunu ancak üretimi Kocaeli’de yapılan firmaların da hesaba katılması gerektiğini vurguladı. “Merkezi başka illerde görünen ama üretimini Kocaeli’de gerçekleştiren sanayi kuruluşlarıyla birlikte ilimizden toplam 79 firma bu listede yer aldı. Bu, Kocaeli’nin üretim potansiyelinin ve katkısının ne denli büyük olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerine yer verdi.
“Durgunluğa ve maliyet artışlarına rağmen bu başarı kıymetli”
2024 yılı boyunca sanayicilerin karşılaştığı zorluklara da değinerek firmaların gösterdiği başarıyı takdirle karşılayan Zeytinoğlu, “iç ve dış talepteki durgunluğa, yükselen maliyetlere ve finansman giderlerindeki artışlara rağmen listeye girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
Sanayi kenti Kocaeli, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürüyor
Lojistik avantajı, organize sanayi bölgeleri, güçlü altyapısı ve yetişmiş iş gücüyle Türkiye’nin üretim üssü olan Kocaeli, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan firmalarıyla bu konumunu bir kez daha perçinledi. Hem yerli hem de yabancı yatırımlarla büyümeye devam eden kent, Türk sanayisinin geleceğine yön vermeye devam ediyor.
500 BÜYÜK’TE YER ALAN SANAYİ KURULUŞLARIMIZ
1
TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
2
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
10
Hyundai Motor TürkiyeOtomotiv A.Ş.
14
ÇolakoğluMetalurji A.Ş.
20
TürkiyeŞişeve Cam Fabrikaları A.Ş.
24
Aygaz A.Ş.
26
YıldızEntegreAğaç San. ve Tic. A.Ş.
31
SarkuysanElektrolitikBakır San. ve Tic. A.Ş.
38
Hayat Kimya Sanayi A.Ş.
43
OYAK ÇimentoFabrikaları A.Ş.
44
AssanAlüminyum San. ve Tic. A.Ş.
46
KastamonuEntegreAğaç San. ve Tic. A.Ş.
49
Yücel BoruveProfilEndüstrisi A.Ş.
51
EnerjisaEnerjiÜretim A.Ş.
52
BRİSA Bridgestone SabancıLastik San. ve Tic. A.Ş.
54
KromanÇelikSanayii A.Ş.
60
Diler DemirÇelikEndüstriveTicaret A.Ş.
77
NametGıda San. ve Tic. A.Ş.
90
Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.
91
İpragaz A.Ş.
93
SartenAmbalaj San. ve Tic. A.Ş.
97
ErdemirÇelikServisMerkezi San. ve Tic. A.Ş.
102
Cargill TarımveGıda San. Tic. A.Ş.
105
RavagoPetrokimyaÜretim A.Ş.
115
BetekBoyave Kimya Sanayi A.Ş.
119
İGSAŞ-İstanbul GübreSanayii A.Ş.
124
BeyçelikGestampOtomotiv Sanayi A.Ş.
129
AutolivCankorOtomotivEmniyetSistemleri San. ve Tic. A.Ş.
134
SofraYemekÜretimveHizmet A.Ş.
136
Goodyear LastikleriTürk A.Ş.
144
Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
147
YazıcıDemirÇelik Sanayi veTurizmTicaret A.Ş.
149
Deva Holding A.Ş.
164
Prometeon Turkey EndüstriyelveTicariLastikler A.Ş.
165
PoscoAssan TST Çelik Sanayi A.Ş.
167
Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.
169
Mondi Turkey OlukluMukavvaKağıtveAmbalaj Sanayi A.Ş.
176
KordsaTeknikTekstil A.Ş.
181
KimteksPoliüretan San. ve Tic. A.Ş.
212
AssanHanilOtomotiv San. ve Tic. A.Ş.
214
Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.
215
Kent GıdaMaddeleri San. ve Tic. A.Ş.
228
DYO BoyaFabrikaları San. ve Tic. A.Ş.
229
GübreFabrikaları T.A.Ş.
230
Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.
231
Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti.
243
NuhÇimento Sanayi A.Ş.
259
EgeProfil Tic. ve San. A.Ş.
267
Has Çelik San. ve Tic. A.Ş.
270
Crown BevcanTürkiyeAmbalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
281
TadımGıdaMaddeleri San. ve Tic. A.Ş.
293
FarplasOtomotiv A.Ş.
304
SıddıkKardeşlerHaddecilik San. Tic. A.Ş.
310
ENPAY EndüstriyelPazarlamaveYatırım A.Ş.
314
Smart GüneşEnerjisiTeknolojileriAr-GeÜretim San. ve Tic. A.Ş.
318
Murat TicaretKablo Sanayi A.Ş.
321
KorumaKlor Alkali San. ve Tic. A.Ş.
324
ÇayırovaBoru San. ve Tic. A.Ş.
330
BeyçelikGestampŞasiOtomotiv Sanayi A.Ş.
340
Sun Chemical Matbaa MürekkepleriveGereçleri San. ve Tic. A.Ş.
346
Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. A.Ş.
357
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
369
Öz-KaLastikveKauçuk San. Tic. A.Ş.
379
AğırHaddecilik A.Ş.
393
BekaertÇelikKord San. ve Tic. A.Ş.
399
NuhBeton A.Ş.
404
ÇekokGıda San. ve Tic. A.Ş.
413
EsselSelülozveKağıt San. Tic. A.Ş.
415
Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş.
416
CFN Kimya San. veDış Tic. A.Ş.
425
Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.
429
Gülçiçek Kimya veUçanYağlar San. ve Tic. A.Ş.
440
KalibreBoru San. ve Tic. A.Ş.
451
LegrandElektrik Sanayi A.Ş.
455
ÜntelKabloları San. ve Tic. A.Ş.
460
İzocam Tic. ve San. A.Ş.
461
Torun Metal A.Ş.
480
VİG Metal San. ve Tic. A.Ş.
496
TeksanJeneratörElektrik San. ve Tic. A.Ş.