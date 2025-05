Kocaeli, 500 Büyük Listesinde 79 firma ile gücünü gösterdi

Kocaeli

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının belirlendiği “500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesi açıklandı. Kocaeli, bu yıl da sanayi gücünü tescilleyerek listede üretim yapan 79 firmayla yer aldı. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Tüm zorluklara rağmen üretmeye devam eden sanayicilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl hazırlanan ve Türkiye’nin en büyük sanayi devlerini sıralayan rapora göre, Kocaeli merkezli ve Kocaeli’de üretim yapan 79 firma listede yer aldı. Kocaeli’den listeye giren firmalar, üretim hacmi ve istihdam gücüyle Türkiye sanayisinde başı çekti.

Zeytinoğlu, “Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ birinci, Ford Otomotiv Sanayi ikinci sıradaki yerini korurken, geçen yıl 13. olan Hyundai Motor Türkiye, bu yıl 10. sıraya yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi” dedi.

“Gerçek sayı 39 değil, 79”

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, listede Kocaeli merkezli olarak görünen firma sayısının 39 olduğunu ancak üretimi Kocaeli’de yapılan firmaların da hesaba katılması gerektiğini vurguladı. “Merkezi başka illerde görünen ama üretimini Kocaeli’de gerçekleştiren sanayi kuruluşlarıyla birlikte ilimizden toplam 79 firma bu listede yer aldı. Bu, Kocaeli’nin üretim potansiyelinin ve katkısının ne denli büyük olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerine yer verdi.

“Durgunluğa ve maliyet artışlarına rağmen bu başarı kıymetli”

2024 yılı boyunca sanayicilerin karşılaştığı zorluklara da değinerek firmaların gösterdiği başarıyı takdirle karşılayan Zeytinoğlu, “iç ve dış talepteki durgunluğa, yükselen maliyetlere ve finansman giderlerindeki artışlara rağmen listeye girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Sanayi kenti Kocaeli, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürüyor

Lojistik avantajı, organize sanayi bölgeleri, güçlü altyapısı ve yetişmiş iş gücüyle Türkiye’nin üretim üssü olan Kocaeli, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan firmalarıyla bu konumunu bir kez daha perçinledi. Hem yerli hem de yabancı yatırımlarla büyümeye devam eden kent, Türk sanayisinin geleceğine yön vermeye devam ediyor.

500 BÜYÜK’TE YER ALAN SANAYİ KURULUŞLARIMIZ

1

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

2

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

10

Hyundai Motor TürkiyeOtomotiv A.Ş.

14

ÇolakoğluMetalurji A.Ş.

20

TürkiyeŞişeve Cam Fabrikaları A.Ş.

24

Aygaz A.Ş.

26

YıldızEntegreAğaç San. ve Tic. A.Ş.

31

SarkuysanElektrolitikBakır San. ve Tic. A.Ş.

38

Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

43

OYAK ÇimentoFabrikaları A.Ş.

44

AssanAlüminyum San. ve Tic. A.Ş.

46

KastamonuEntegreAğaç San. ve Tic. A.Ş.

49

Yücel BoruveProfilEndüstrisi A.Ş.

51

EnerjisaEnerjiÜretim A.Ş.

52

BRİSA Bridgestone SabancıLastik San. ve Tic. A.Ş.

54

KromanÇelikSanayii A.Ş.

60

Diler DemirÇelikEndüstriveTicaret A.Ş.

77

NametGıda San. ve Tic. A.Ş.

90

Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.

91

İpragaz A.Ş.

93

SartenAmbalaj San. ve Tic. A.Ş.

97

ErdemirÇelikServisMerkezi San. ve Tic. A.Ş.

102

Cargill TarımveGıda San. Tic. A.Ş.

105

RavagoPetrokimyaÜretim A.Ş.

115

BetekBoyave Kimya Sanayi A.Ş.

119

İGSAŞ-İstanbul GübreSanayii A.Ş.

124

BeyçelikGestampOtomotiv Sanayi A.Ş.

129

AutolivCankorOtomotivEmniyetSistemleri San. ve Tic. A.Ş.

134

SofraYemekÜretimveHizmet A.Ş.

136

Goodyear LastikleriTürk A.Ş.

144

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

147

YazıcıDemirÇelik Sanayi veTurizmTicaret A.Ş.

149

Deva Holding A.Ş.

164

Prometeon Turkey EndüstriyelveTicariLastikler A.Ş.

165

PoscoAssan TST Çelik Sanayi A.Ş.

167

Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.

169

Mondi Turkey OlukluMukavvaKağıtveAmbalaj Sanayi A.Ş.

176

KordsaTeknikTekstil A.Ş.

181

KimteksPoliüretan San. ve Tic. A.Ş.

212

AssanHanilOtomotiv San. ve Tic. A.Ş.

214

Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

215

Kent GıdaMaddeleri San. ve Tic. A.Ş.

228

DYO BoyaFabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

229

GübreFabrikaları T.A.Ş.

230

Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

231

Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti.

243

NuhÇimento Sanayi A.Ş.

259

EgeProfil Tic. ve San. A.Ş.

267

Has Çelik San. ve Tic. A.Ş.

270

Crown BevcanTürkiyeAmbalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.

281

TadımGıdaMaddeleri San. ve Tic. A.Ş.

293

FarplasOtomotiv A.Ş.

304

SıddıkKardeşlerHaddecilik San. Tic. A.Ş.

310

ENPAY EndüstriyelPazarlamaveYatırım A.Ş.

314

Smart GüneşEnerjisiTeknolojileriAr-GeÜretim San. ve Tic. A.Ş.

318

Murat TicaretKablo Sanayi A.Ş.

321

KorumaKlor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

324

ÇayırovaBoru San. ve Tic. A.Ş.

330

BeyçelikGestampŞasiOtomotiv Sanayi A.Ş.

340

Sun Chemical Matbaa MürekkepleriveGereçleri San. ve Tic. A.Ş.

346

Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. A.Ş.

357

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

369

Öz-KaLastikveKauçuk San. Tic. A.Ş.

379

AğırHaddecilik A.Ş.

393

BekaertÇelikKord San. ve Tic. A.Ş.

399

NuhBeton A.Ş.

404

ÇekokGıda San. ve Tic. A.Ş.

413

EsselSelülozveKağıt San. Tic. A.Ş.

415

Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş.

416

CFN Kimya San. veDış Tic. A.Ş.

425

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.

429

Gülçiçek Kimya veUçanYağlar San. ve Tic. A.Ş.

440

KalibreBoru San. ve Tic. A.Ş.

451

LegrandElektrik Sanayi A.Ş.

455

ÜntelKabloları San. ve Tic. A.Ş.

460

İzocam Tic. ve San. A.Ş.

461

Torun Metal A.Ş.

480

VİG Metal San. ve Tic. A.Ş.

496

TeksanJeneratörElektrik San. ve Tic. A.Ş.