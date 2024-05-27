Kocaeli Bilişim Fuarı sektöre yön verecek

Sabiha Toprak-Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası işbirlikleriyle kurulan Kocaeli Fuarcılık A.Ş. organizatörlüğünde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı ‘Yapay Zeka’ temasıyla açıldı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde 75’i yerel, 10’i ulusal, 1’i banka, 3’ü kamu kurumu, 4’ü Büyükşehir Belediyesi iştiraki ve 6’sı özel okul olmak üzere 100’e yakın katılımcının stant açtığı fuarın açılış töreni yoğun katılımla yapıldı.

Açılışa Türkiye genelinde yoğun ilgi

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy ile birlikte ev sahipliği yaptığı açılış törenine; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kırgızistan Başkonsolosu Lira Sydykova, İlçe Belediye Başkanları, Oda Başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kocaeli, Türkiye’nin hem de bütün dünyanın en şanslı şehirlerinden biridir.

Açılış töreninde konuşan Kocaeli Ticaret Odası(KOTO) Başkanı Necmi Bulut, fuarcılığın şehir için önemine vurgu yaparak, “Kocaeli, hem Türkiye’nin hem de bütün dünyanın en şanslı şehirlerinden biridir. Potansiyelimizi kullanarak ve her gün geliştirerek yerimizi güçlendirmeliyiz. Bunun yolu nitelikli insan kaynağına sahip olmaktan yeni teknolojileri kullanabilmekten geçiyor” dedi.

Yapay zeka uygulamaları büyük tehditler getirirken aynı zamanda büyük fırsatları beraberinde getiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapay zekanın önemli bir fırsat olduğuna vurgu yaparak, “Kocaeli’de bir fuar şirketi kurduk. İş dünyasının önündeki fırsatları artırmak hem de Kocaeli’nin tanıtımını yapmak temel amacımız. Teknolojinin gelişmesiyle birçok alanda değişim meydana geldi. Üretim şekli değişti, mimari değişti, eğitim değişti ve hayatımızdaki daha birçok şey değişim geçirdi. Endüstri 4.0 ile birlikte tamamen bir dönüşüm yaşandı ama artık Endüstri 5.0 konuşulmaya başlandı. Tarih boyunca gördük ki teknolojide öne geçenler dünyanın diğer ülkelerini geride bıraktılar. Gerçek bağımsızlık mücadelesi aslında ülkenin ekonomik bağımsızlığını kazanmasıyla mümkün. Yapay zeka uygulamaları büyük tehditler getirirken aynı zamanda büyük fırsatları beraberinde getiriyor. Bu tür gelişmelerin hepsini tehditler ve fırsatlar olarak değerlendirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Fuarcılık A.Ş.’nin kurulmasını son derece önemli buluyorum.

Vali Yavuz da fuarda emeği geçen kurumları kutlayarak, “İlimiz, ülkemizin teknoloji, bilişim ve inovasyon başkentidir. Ayrıca çok önemli bir noktada bulunan Kocaeli, deniz, kara ve hava ulaşımı açısından mükemmel bir lokasyona sahiptir. Bu avantajla birlikte önemli yatırımlar ilimize gelmiştir. Kentimiz son 20 yılda yapılan yatırımlarla açık ara öne geçmiştir. Ulusların refah ve bağımsızlığı teknoloji ve yenilenmeden geçiyor. Yüksek teknoloji ürünler savunma sanayiyle ilişkilidir. Öncelikle savunma sanayinde kullanılır ve sonra diğer alanlara da yayılır. Ülkemizin son yıllarda yaptığı hamleler ve ürettiği teknolojinin bu açıdan da değerlendirilmesi gerekmektedir. Kocaeli Fuarcılık A.Ş.’nin kurulmasını son derece önemli buluyorum.