Kocaeli Bilişim Fuarı yapay zeka ve 5G ile kapılarını açıyor

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Bilişimin kalbi Kocaeli’de atıyor” sloganıyla hayata geçirilen Kocaeli Bilişim Fuarı, 21 Kasım Cuma günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde başlayacak. Yapay zeka, siber güvenlik, bulut teknolojileri, robotik kodlama ve yerli yazılımlar gibi pek çok başlığın ele alınacağı fuar, üç gün boyunca teknoloji meraklılarını ağırlayacak.

Fuarın lansman programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Murat Sandalcı, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve Gebze Teknik Üniversitesi TTO Genel Müdürü Önder Başkaya katıldı.

Bu yılki ana teması “yapay zeka” olarak açıklanan fuarda; 95 yerli ve yabancı firma stant açacak. Ayrıca üç gün boyunca 45 oturum düzenlenecek ve 124 konuşmacı, bilişim dünyasının güncel gelişmelerini katılımcılarla paylaşacak.

“Yapay zeka artık yaşamın her alanında yer alıyor”

Programın açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Murat Sandalcı, 2017’den bu yana düzenlenen fuarın her yıl büyüyerek devam ettiğini belirterek, “Kocaeli’de ilk 5G deneyimi operatörlerimizin de verdiği destek ile Kocaeli Bilişim Fuarı’nda halkımızın hizmetine sunulmuş olacağız. Yapay zeka artık yaşamın her alanında yer alıyor. Bu yıl da tıptan eğitime pek çok alanda yapay zeka uygulamalarını konuşacağız. Oturumlardan çıkan sonuçlar kitaplaştırılarak gelecek nesillere aktarılacak. 21-23 Kasım tarihlerinde tüm halkımızı fuarımıza davet ediyoruz” dedi.

“Kentimiz, dijital dünyanın en kapsamlı programlarından birine ev sahipliği yapacak”

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, kentin dijital dönüşümde öncü olduğuna dikkat çekerek, “Kentimiz, üç gün boyunca dijital dünyanın en kapsamlı programlarından birine ev sahipliği yapacak. 100’ü aşkın firmanın katılacağı fuar, teknoloji meraklılarına geniş bir içerik sunacak. Bu organizasyon, Kocaeli’nin bilişim alanındaki gücünü de ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise bilişim teknolojilerinin küresel ekonomideki belirleyici rolüne değinerek, “Bilişim teknolojilerinin önemini aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. 20 yıl önce hiçbir dünya ekonomi sıralamalarında ilk sırada olmayan firmaların şu an ilk 10’a girdiğini görüyoruz. İlimizdeki işbirliğinin önemine vurgu yapmak istiyorum Büyükşehrimiz, vilayetimiz, odalarımız hep birlikte gençlerimizin yönlendirilmesi konusunda işbirliği içerisindeyiz” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren de teknolojideki dönüşüme dikkat çekerek, “Hayatın her alanında ciddi değişimler yaşanıyor ve bu dönüşüme ayak uydurmak gerekiyor. Kocaeli’de bilim ve toplumun buluştuğu bu tür organizasyonlarda yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu