Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025'e çevre dostu yatırımlarla girdi

KOCAELİ / EKONOMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her haftayı 2024’te yapımı tamamlanan projelerin tanıtımına ayırdı. Yılın son günlerinde, geçen hafta Kaşkaldere-95 Evler bağlantı yolu ve kavşaklar tanıtılmıştı. Yeni yıla da yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, içerisinde bol miktarda yeşil alan ve ağaçlar barındıran Başiskele Seymen Millet Bahçesi’nin birinci etap tanıtım töreni yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.TahirBüyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr.ŞahinTalus, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Batı, Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen törende önemli açıklamalar yapıldı.

"Başiskele'nindeğerini artıracak özel bir alan yaratıyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.TahirBüyükakın, “Yeni yılın ilk günlerinde yine bir hizmetle bir araya geldik. Teşekkürü bize ediyorlar ama arkada çalışan büyük bir ekip var. Gece gündüz demeden, tatil demeden çalışıyorlar. Başiskelemiz zaten çok güzel ve yeşil bir ilçe ama burası ilçemizin değerini daha da artıracak. Burası Milli Savunma Bakanlığına aitti. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığına devredildi. Başta konut projeleri olmak üzere kaynak yaratma çabasındaydı Bakanlık. Ford’un da bir talebi vardı ama biz devreye girerek buranın bize verilmesini istedik. Bakanlık haklı olarak finansman ihtiyacı olduğunu söyledi. Burayı size verelim ama nasıl yapalım dediler. Makine Kimya’nın üst tarafından olan 180 dönümlük araziyi onlara verdik. Başiskele yeşil bir alan ama böyle olması tek başına yetmiyor. Aktif yeşil alan başka bir şey, yeşil alan başka bir şey. Buarada doğayı insanımızla buluştururken, aynı zamanda bir yeşil alan oluşturduk. İkinci etabını da bitirdiğimizde burada çok özel bir alan ortaya çıkacak.”

"Başiskele, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden birine sahip olacak"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise “Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden birine sahip olmuş olacağız. Burası 50 yıl, 100 yıl sonraki projeksiyonu çizen bir vizyon projesidir. Bir afet olduğunda şehrimizin bir toplanma alanı, yaşam alanı da olacak. Başiskele’nin iki yakası da birleşmiş olacak. Başiskele’ye değer katacak ve bir cazibe merkezi olacak. Hastanemiz de burada olacak. Yatırım programına girdi. Proje ihalesi yapılacak ve Başiskele Devlet Hastanemiz burada açılacak.”

Başiskele Seymen Millet Bahçesi, 120 bin metrekarelik yeşil alan ve modern imkanlar

Toplam büyüklüğü 120 bin metrekare olan Başiskele Seymen Millet Bahçesi 1.Etabı’nda; 3 bin metre yürüyüş yolu, 1500 metre bisiklet yolu, 1 futbol, 2 basketbol ve 1 tenis sahası bulunuyor. 160 milyon liraya mal olan millet bahçesinde mescit, tuvaletler, 65 kamelya, bin 750 metrekare çocuk oyun alanları, fitness alanları, piknik alanları, 800 ton kapasiteli su deposu yer alıyor. Başiskele’nin ilk millet bahçesi olan Seymen Millet Bahçesi’nin ikinci etabı da daha sonra yapılacak. Proje kapsamında 50 bin metrekarelik yeşil alanın tesviyesi yapılarak sulama sistemi kuruldu ve çim serimi tamamlandı. Bin 350 adet ağaç toprakla buluşturuldu. Mahmut Çavuş Caddesi’nde bir adet dönel kavşak düzenlemesi yapılırken 320 metre uzunluğunda bağlantı yolu ve 480 araç kapasiteli otopark inşa edildi.

Kocaeli'nin yeşil alan miktarı 22 yılda 28 milyon metrekareye ulaştı

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin son 22 yılda yaptığı çalışmalar kapsamında şehrimizde 2002’de 500 bin metrekare olan yeşil alan miktarı, 2025 itibarıyla 28 milyon 803 bin metrekareye çıktı. Bunun 6 milyon 917 metrekaresi son 6 yılda gerçekleştirildi. Kocaeli’de 699 bin 58’i son 6 yılda olmak üzere, 22 yılda toplam 9 milyon 17 bin 570 ağaç ekildi. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı, 14,5 metrekareye kadar yükseldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Millet Bahçelerinin sayısı da 9’a çıktı. Seymen Millet Bahçesi’nin 2.Etabı da tamamladığında Millet Bahçelerinin toplam alanı 2 milyon 999 metrekareye ulaşmış olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçeleri dışında; Tatlıkuyu, Yalakdere, Cımbızdere, Çubukluosmaniye gibi 47 adet mesire alanı yaptı. Bunların 12’si son 6 yılda yapıldı. Darıca Balyanoz, Değirmendere, Kandıra gibi 56 adet sahil düzenlemesi yapıldı. Bunların 13’ü son 6 yılda gerçekleştirildi. Çocuklar için toplam 131 park yapıldı. Bunların 30’u son 6 yılda hayata geçti. Ayrıca 87,5 km bisiklet yolu, 259 km yürüyüş yolu, 1.686 takım çocuk oyun grupları, 48 takım engelli çocuk oyun grubu, 635 takım spor aletleri olmak üzere toplam 81 bin 803 oyun ve spor aleti yapıldı.

Kocaeli’de Millet Bahçesi ve alanları:

1-Karamürsel Millet Bahçesi (11.000 metrekare)

2-Darıca Millet Bahçesi 1,2,3.Etaplar (900.000 metrekare)

3-Çayırova Millet Bahçesi (71.000 metrekare)

4-Başiskele Seymen Millet Bahçesi 1.Etap (120.000 metrekare)

5-Gölcük Millet Bahçesi (65.000 metrekare)

6-Derince Millet Bahçesi (72.000 metrekare)

7-Gebze Millet Bahçesi (470.000 metrekare)

8-Dilovası Millet Bahçesi (220.000 metrekare)

9-İzmit Millet Bahçesi (270.000 metrekare)

TOPLAM 2.199.000 metrekare