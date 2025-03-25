Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çiftçiye yüzde 50 hibeli gübre veriyor

Kocaeli

Çiftçiye tarım destek programları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi ve bölgedeki çiftçilerin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli tarım destek programları sunmaya devam ediyor. Tarım ve hayvancılık alanında yapılan bu tür desteklerle çiftçilerin üretim maliyetlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Yüzde 50 hibeli gübre desteği

2025 yılı için sebze yetiştiriciliği yapan çiftçilere büyük bir destek sunan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'ndeki açıkta ve örtü altında (serada) sebze yetiştiriciliği yapan çiftçilere yüzde 50 hibeli 15-15-15 kompoze gübre desteği verecek. Gübretaş marka kompoze gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin, 2025 yılı güncel ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgeleriyle belirlenen tarihler arasında başvuru noktalarına talepte bulunması gerekiyor.

GÜBRELER SEBZE ALANINA GÖRE VERİLECEK

Gübre desteği ÇKS belgelerindeki sebze alanına göre verilerek, 2 dekar sebze alanı için 50 kilogramdan oluşan bir paket gübre alabilecek. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonucunda, çiftçiler gübrelerin yüzde 50 ücretlerini ödedikten sonra, gübrelerini teslim alabilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERLERİ

İzmit, Körfez, Derince, Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçelerindeki çiftçiler, Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova’daki üreticiler Gebze Ziraat Odası’na, Kandıra ilçesindeki çiftçiler de Kandıra Belediyesi’ndeki Büyükşehir Çiftçi Başvuru Merkezine, 25-28 Mart tarihleri arasında mesai saatleri içinde talepte bulunabilecek. Karamürsel ilçesindeki üreticiler ise 27-28 Mart tarihinde, Karamürsel’deki KO-MEK hizmet binasında başvuruda bulunabilecek.