Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor için yeni tesis inşa ediyor

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Kocaeli/Ekonomi



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaelispor için Körfez Sevindikli’ de yapımını sürdürdüğü spor tesisinde fiziki gerçekleşme yüzde 50’ye ulaştı. Yaklaşık 74 bin 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen projede çalışmalar devam ediyor. Yerden ısıtmalı hibrit çim sahanın çevre çitlerinin montajı sürerken, ısıtma altyapısında kullanılacak çelik halatların montajı da tamamlandı.

Spor tesisinde çalışmalar eş zamanlı devam ediyor

Kocaelispor’un kullanımına sunulmak üzere yapımı devam eden spor tesisinde çalışmalar farklı bölümlerde eş zamanlı sürüyor. Gerçekleştirilen projede 14 bin 800 metrekare kapalı alan ve 59 bin 700 metrekare saha imalatı bulunuyor.

Tesisin yerden ısıtmalı 68x105 metre hibrit çim sahanın çevre çit direklerinin montajı sürerken, hibrit çim saha ısıtma borularının imalatında kullanılacak çelik halatların montajı tamamlandı. 68x105 metre ölçülerindeki doğal çim sahanın çevre çit direklerinin montajı da devam ediyor. Projede ayrıca 60x90 metre doğal çim saha, 68x105 metre sentetik çim saha, 30x50 metre doğal çim kaleci antrenman sahası ve 20x40 metre sentetik çim kapalı halı saha ile tenis ve basketbol sahaları yer alıyor.

1.032 seyirci kapasitesine sahip iki tribün



Kocaelispor’un yeni yuvasında tribün çalışmaları önemli bir aşamaya geldi. Bu kapsamda 1.032 seyirci kapasitesine sahip iki tribünden birinde alçı sıva ve mantolama imalatları tamamlandı. Tribünün sundurma üstü kaplaması da bitirilirken, tesisin genelinde mekanik ve elektrik çalışmaları devam ediyor.

Bodrum katta karo mozaik imalatı yapılırken, otel katında asma tavan karkasları hazırlanıyor. Binanın dış cephe sıva imalatları da sürüyor. Tesis tamamlandığında sporcuların kullanımına yönelik kapalı yüzme havuzu, şok havuzu, fin hamamı, sauna, Türk hamamı ve 422 metrekarelik fitness salonu bulunacak.

Sporcu sağlığı ve performansına yönelik alanlar



Projede sporcuların sağlık ve performans süreçlerine yönelik bölümler de yer alıyor. Fizyoterapist ve doktor odalarının yanı sıra 78 metrekarelik analiz odası, soyunma odaları ve duş alanları planlanıyor. Teknik direktör ve antrenör odaları, kulüp arşivi, idari ofisler ve basın toplantı odası da tesis içerisinde bulunacak.

Spor tesisinde 43 oda bulunuyor

Kocaelispor tesisinde futbolcuların konaklaması için 41 otel odası ve 2 suit oda yer alacak. Tesiste ayrıca yemekhane, yemek terası, dinlenme, bilardo ve oyun odası, sergi ve fuaye salonu ile ibadethane gibi sosyal alanlar bulunacak.