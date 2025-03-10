Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “LEED Gold Sertifikası” aldı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca ve Çayırova’da inşa ettiği Millet Bahçesi kütüphane binaları, restoran ve kafeler, çevreye duyarlı mühendislik ve enerji tasarrufu çözümleri ile prestijli yeşil bina sertifikası "LEED Gold Sertifikası" aldı. Gold Sertifikası, dünya çapında binaların çevresel sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması için kabul edilen en önemli standartlardan birisi. LEED sertifikalı binalar yüzde 40’dan daha düşük karbondioksit salınımına, yüzde 40 daha az enerji ve yüzde 65 daha az su tüketimine sahip, katı atıkta ise yüzde 95 oranında geri dönüşüm sağlamakta.

Darıca ve Çayırova Millet Bahçeleri Gold Sertifikalı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca ve Çayırova millet bahçesinde inşa ettiği kütüphane binaları, restoran ve kafeler; çevreye duyarlı tasarımı, ileri teknolojiye sahip akıllı uygulamaları ile sürdürülebilirlik başarısını kanıtladı. Sürdürülebilir yapı kriterlerini karşılayan Büyükşehir Belediyesi, proje sahiplerinin enerji verimliliği, su tasarrufu, iç mekan hava kalitesi, malzeme seçimi ve çevre dostu tasarım gibi kriterlerde yüksek performans gösterdiğini kanıtlayarak çalışmalarını "GOLD" seviyesinde sertifikalandırdı.

Büyükşehir Belediyesinin yeşil binaları ön planda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca ve Çayırova’da yer alan “LEED Gold Sertifikalı” yeşil binaları yüksek enerji, su verimliliği, düşük işletme maliyetleri ve sürdürülebilirlik uygulamalarıyla ön plana çıktı. Darıca ve Çayırova’da yer alan yeşil binalar düşük karbon salımı, verimli kaynak kullanımı ve yenilikçi tasarım uygulamalarıyla çevresel performansını en iyi hale getirmekte.