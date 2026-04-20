Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda hayata geçirilen hizmet ve projelerini paylaştı

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda hayata geçirilen hizmet ve projeleri kamuoyuyla paylaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın “Sadece Hizmet Ettik” programında, şehir genelinde gerçekleştirilen yatırımlar ve çalışmalar kapsamlı şekilde anlattı.

“Bugün benim için hesap verme günü”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuşmasında, “Asiller diye başlamak istiyorum bugün. Çünkü bugün benim için hesap verme günü. Biz vekiliz, sizlerin vekiliyiz. Bizim varlık sebebimiz sizlersiniz. Bu nedenle belli aralıklarla bu hesabı milletimize yani asılları asillere vermeliyiz” dedi.

Kentin hızla büyüdüğüne dikkat çeken Büyükakın, “Her yıl adeta bir ilçe büyüklüğünde nüfus ekleniyor. Bu da altyapıdan ulaşıma kadar her alanda büyük bir yük oluşturuyor. Kocaeli’nin yaklaşık 39 milyar dolar ihracatıvar. Kocaeli’de şu anda 2000’li yılların başındaki Türkiye’nin üzerinde bir ihracat yapıyor. Kişi başına yeşil alan, aktif yeşil alan miktarı bir ülke için çok önemli bir göstergedir.Şu anda kişi başına düşen miktar 13.7 metrekare. Bu noktada Avrupa standardını yakaladık” dedi.

“Bu şehrin vizyonu metro olmalı”

Ulaşımın kentin en önemli sorunu olduğunu çözümün raylı sistemlerde olduğunu ifade eden Büyükakın, “Bu şehirde ulaşımın omurgası metro olmak zorunda. Yeni yol yaparak bu yükü kaldırmanız mümkün değil. Toplu taşımanın formunu değiştirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Körfez Ray Metro Projesi’nin 29 kilometrelik hat üzerinde dört ilçeyi birbirine bağlayacağını belirten Büyükakın, “Sahada 6 TBM kuruldu, 4’ü aktif çalışıyor. İzmit SEKA – Kartepe arasında 1,2 kilometrelik yolu tamamladık. İzmit-SEKA hattında 700 metre ilerledi. Derince Millet Bahçesi’nde ise 2 tane daha devreye alındı ve orası da 100 metre ilerledi. Toplam 29,1 kilometrelik bu hat tamamlandığında günde 298 bin yolcu taşıyacak ve yaklaşık 90 bin aracı trafikten çekecek” diye konuştu.

“Bu hatta kullanılacak metro araçları otonom, sürücüsüz olacak”

Gebze OSB–Darıca Metro Hattı’na da değinen Büyükakın, “15,4 kilometre uzunluğunda, 11 istasyonlu ve günlük yaklaşık 193 bin yolcu kapasitesine sahip. Buna ek olarak Çayırova–Gebze Adliye hattı da 5,7 kilometre ve 3 istasyonla bu hatta entegre olacak. Bu projede Türkiye’nin ilk yerli ve otonom metro araçları kullanılacak, yani sürücüsüz metro araçları olacak. Tamamen elektronik sistemle çalışan bir ulaşım altyapısı kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Kentteki diğer raylı sistem yatırımlarını da anlatan Büyükakın, Güney Metro Hattı, Körfez ve Gebze akslarını tamamlayan yeni metro projeleri ile 18,7 kilometrelik tramvay hattının şehir içi ulaşımda önemli rol oynadığını söyledi.

“Tramvay hattı günlük 60-65 bin yolcu taşıyor”

Tramvay hattının günlük 60-65 bin yolcu taşıdığını belirten Büyükakın, “2019’dan bu yana yaklaşık 9 kilometre yeni hat yapıldı. Alikahya Stadyum hattı ve Kartepe uzatmasıyla toplam hat uzunluğu 18,7 kilometreye ulaşıyor. Bu sistem yaklaşık 145 otobüsü trafikten çekiyor” dedi.

Her yıl yaklaşık 50 bin yeni araç trafiğe katıldığını ifade eden Büyükakın, “Bu yoğunluğu yönetmenin tek yolu toplu taşıma ve raylı sistem yatırımlarını artırmaktır. Bu kapsamda filoya 231 yeni otobüs katıldı. Toplam 795 araçla Türkiye’nin en genç filolarından biri oluşturuldu. Ortalama yaş 5,1’e düşürüldü. Araçların büyük bölümü doğalgazlıdır. Yeni hatlar kuruldu, eski sistemdeki sınırlamalar kaldırıldı” şeklinde konuştu.

“Kentsel dönüşüm bu kentin en kritik konusu”

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şehir genelinde yürütülen projelere dikkat çeken Büyükakın, “Kentsel dönüşüm bu kentin en kritik mevzularından bir tanesi. Şu ana kadar tamamlanan projelerde yaklaşık 4 bin 600 bağımsız birimin üretimi tamamlandı. Hiçbir şey yapmıyorsunuz diyorlar ya, aslında bizim hiçbir şey yapmamış halimiz bu. Devam eden 8 bin 600’ün üzerinde bağımsız birim var” diye konuştu.

20 bin bağımsız birimlik icraat yapıldı

İl genelindeki dönüşüm oranlarını paylaşan Büyükakın, “TOKİ ve Kent Konut’un projeleri kapsamında yapımı süren 7.455 konut, 974 ticaret alanı, 6 donatı alanı bulunuyor. Dönüşüm ve yenileme için 323.135 metrekare kamulaştırma yapıldı. Şu ana kadar 20 bin bağımsız birimlik icraat yapıldı. Beyannamede söylediğimizin de önünde gidiyoruz. 75.000 metrekare alan imar uygulama ve plan tadilatlarıyla kamulaştırılmadı ve 1 Milyar TL tasarruf sağlandı” dedi.

“Suyumuz güvence altında”

Büyükakın, “Kocaeli’de yıllık 180 milyon metreküp su kullanılıyor. Bunun kabaca yüzde 50’si Yuvacık Barajından alınır. 450 kaptaj yapılarak hatlara ilave edildi. Bir sürü yeni su kaynağını devreye aldık, 11 kuyu açtık. 49 su deposu yaptık. Bu, 50.000 aboneye hizmet anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

İhsaniye Barajının bittiğini söyleyen Büyükakın, “Ballıkaya Barajı su tutma seviyesine geldi. Sakarya için isale hattı yapılacak. 23 km, Kocaeli’ye hat yapılacak. Yaklaşık 3,5 milyar liralık yatırım. Barajın yüzde 42’si bizim olacak. Devreye alındığında, 2040’a kadar su sorunu yaşamayacağız” ifadelerini kullandı.

“Kocaeli’de bir damla su ziyan edilmiyor”

Büyükakın, “Arıtma tesislerimiz hızlı bir şekilde ilerliyor. Biyolojik arıtma oranı yüzde 100, ileri biyolojik arıtma oranı yüzde 73. 23 ileri biyolojik arıtma tesisimiz var. Atık su tesislerimizin 23’ü ileri biyolojik, 2’si biyolojik arıtma. Bunların da ihalesi tamamlandı, onları da ileri biyolojik arıtma yapacağız. Kocaeli’de bir damla su ziyan edilmiyor” diye konuştu.

“Biz vatandaşımıza karşı borçluyuz”

Geri kazanım suyunun çok önemli olduğuna değinen Büyükakın, “Kocaeli’de sanayi kuruluşları toplam 40 milyon metreküp su kullanır. Gri su kapasitemiz ise 47 milyon metreküp. 40 milyon metreküplük suyu kullanmaları, İhsaniye Barajı’ndan daha büyük bir katkı aslında. Biz kayıp-kaçak oranı en düşük iliz. Bunun düşürülmesi inanılmaz bir beceri. Altyapı yatırımları kapsamında; 1.002 km içme suyu hattı, 413 km kanalizasyon hattı, 83 km yağmur suyu hattı yaptık. Kocaeli’nin çevresini üç kere dönecek bir altyapı yapıldı” şeklinde konuştu.

“Bu meydan ödül almış bir tasarımdır”

Büyükakın, “Yürüyüş Yolu, Milli İrade Meydanı ve İzmit Millet Bahçesi birbirine bağlantılı yerler. Eğer oraya başka bir fonksiyon yüklenmezse berduş yuvası olabilirdi. Dünyanın tüm meydanları taştır. Taşı olmayan meydan olmaz. Meydan toplanma yeridir, çimende toplanılmaz, çimen parkta olur. İki tür meydan vardır, ortada bir anıt vardır insanlar onun etrafında toplanır. Bir diğerinde ise etrafında yapılar vardır insanlar ortadaki boşlukta yer alır. Dünyanın tüm meydanları aşağı yukarı böyledir. Bu ödül almış bir tasarımdır.” şeklinde konuştu.

“Her gün ortalama 9 kültür, sanat ve düşünce etkinliği gerçekleştiriliyor”

Kocaeli’nin artık güçlü bir kültür ve etkinlik altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Büyükakın, “Bugün geldiğimiz noktada Kocaeli’de neredeyse her gün ortalama 9 kültür, sanat ve düşünce etkinliği gerçekleştiriliyor. Bu; panel, konferans, sempozyum ve kültürel organizasyonlar anlamına geliyor. Yılda yaklaşık 2 bini aşkın panel ve konferans, 6 bini aşkın kültür-sanat etkinliği düzenleniyor. Bu etkinliklere bugüne kadar toplamda 15 milyonun üzerinde katılım sağlandı. Bu tablo, Kocaeli’nin artık kültür ve sanatla da anılan bir şehir haline geldiğini açıkça gösteriyor” dedi.

Gençlere yönelik yatırımların bu vizyonun merkezinde yer aldığını belirten Büyükakın, değişen alışkanlıklara dikkat çekti. “Eskiden çocuklarımızın kendilerine ait odaları olsun isterdik, bugün ise gençlerimiz odalarında değil sosyal ve ortak alanlarda çalışmayı tercih ediyor. Biz de bu ihtiyaca uygun olarak modern kütüphaneler inşa ettik. Kütüphanelerimizde yer bulmakta zorlanılıyor, gençlerimiz bu alanları yoğun şekilde kullanıyor. Hatta 24 saat açık olması yönünde talepler alıyoruz. Bu da doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir” diye konuştu.

“Binlerce gencimize ücretsiz eğitim desteği sağlıyoruz”

Eğitim destekleri kapsamında önemli adımlar attıklarını ifade eden Büyükakın, “LGS ve YKS hazırlık merkezlerimizle binlerce gencimize ücretsiz eğitim desteği sağlıyoruz. Bunun yanında sadece sınav odaklı değil, geleceğin dünyasına hazırlayan projeler geliştiriyoruz. Kodlama ve yapay zeka eğitimleriyle gençlerimizi sadece tüketen değil, üreten bireyler haline getirmeyi hedefliyoruz. Şu anda yüzlerce teknoloji takımına destek veriyoruz. Gençlerimizin potansiyelini açığa çıkarmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Spor alanında yapılan yatırımların da aynı kararlılıkla sürdüğünü belirten Büyükakın, Kocaeli’nin spor altyapısını güçlendirdiklerini söyledi. “Kocaeli’yi bir spor kenti haline getirme hedefiyle yola çıktık. Bu doğrultuda hem profesyonel hem amatör spora ciddi yatırımlar yapıyoruz. Kocaelispor’un yeni tesisleri hızla yükseliyor. Altyapıya büyük önem veriyoruz çünkü sürdürülebilir başarı buradan geçiyor” ifadelerini kullandı.

“Sporun başkenti Kocaeli”

Kent genelinde sporun yaygınlaşması için yeni tesislerin devreye alındığını belirten Büyükakın, “Sporcu Gençlik Merkezleri kurduk. Nasut Kayalı, Hasan Doğan, Yakup Altun ve Ferit Duygu merkezlerimizde gençlerimiz hem eğitim alıyor hem spor yapıyor. Bunun yanında Körfez başta olmak üzere birçok ilçemizde spor köyü projeleri geliştiriyoruz. Bu alanlar sadece spor yapılan yerler değil, aynı zamanda gençlerin sosyalleştiği ve kendini geliştirdiği merkezler olacak” dedi.

Denizle iç içe bir spor kültürü oluşturmak istediklerini de dile getiren Büyükakın, “Başiskele’de su sporları merkezimizi hizmete aldık. Darıca’da da benzer bir projeyi hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu şehir denizle daha güçlü bağ kuracak ve su sporlarında da öncü şehirlerden biri olacak” şeklinde konuştu.

Tüm bu yatırımların ortak amacının gençlere daha güçlü bir gelecek sunmak olduğunu belirten Büyükakın, “Kültürden sanata, eğitimden spora kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kocaeli’yi sadece bugünün değil, yarının da güçlü şehirlerinden biri haline getirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Hiç borçlanmadan hizmet yaptık"

iki yılda 55,4 milyar liralık yatırım yapıldığını söyleyen Büyükakın, "55 milyar 400 milyon liranın içinde yatırım değeri olarak ifade edilmeyen işler de var. Hiç borçlanmadan hizmet yaptık. 6 milyar borcu 1,6 milyar liraya düşürdük. Yani borçlanmadık, borç ödedik, üzerine de iş yapamaya devam ettik.