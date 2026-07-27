Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TABİP Projesi’nde ilk hasadı gerçekleştirdi

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) Projesi ile alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılmasını desteklerken üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturuyor. Bilimsel altyapı, uygulamalı üretim ve katma değerli ürün süreçlerini bir araya getiren proje, sürdürülebilir tarımı destekleyen bütüncül yapısıyla dikkat çekiyor. Üretimden işlenmeye ve markalaşmaya kadar tüm aşamaları kapsayan TABİP, Kocaeli’ni tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde örnek uygulama merkezlerinden biri konumuna taşıyor.

Tarımsal üretimin giderek önem kazandığı günümüzde çiftçiye yönelik desteklerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gübre ve mazot desteğinden yem bitkisi üretimine, seracılıktan hayvancılığa kadar birçok alanda üreticiye destek sağlıyor. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini de yaygınlaştırarak alternatif üretim alanları oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesibu çalışmalarla hem tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi hem de üreticilerin gelir kaynaklarının artırılması hedeflerken, toprağın verimliliğine katkı sağlayan projeler kırsal kalkınmayı da destekliyor.

TABİP projesi Türkiye’ye Örnek Oluyor

TABİP Projesi ile katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimini yaygınlaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilere sunduğu desteklerle alternatif tarım ürünlerinin gelişimine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen proje, bilimsel bilgi ile uygulamayı bir araya getirerek üreticilere eğitim ve Ar-Ge desteği sunuyor. Bu yönüyle TABİP, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde Türkiye’ye örnek gösterilen uygulamalar arasında yer alıyor.

Merkez önemli bir uygulama ve eğitim merkezi olarak hizmet veriyor

Kartepe Arslanbey’de kurulan Ar-Ge ve Üretim Sahası ile Bitki Müzesi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde önemli bir uygulama ve eğitim merkezi olarak hizmet veriyor. Merkezde öğrenciler, akademisyenler ve üreticiler bitkilerin yetiştirme teknikleri, bakım süreçleri ve verim performanslarını yerinde inceleme imkânı bulurken, Türkiye’nin farklı illerinden gelen kamu kurumları ile sektör temsilcileri de Büyükşehir Belediyesi’nin örnek üretim modelini yakından gözlemliyor.

Tıbbi ve aromatik bitkiler Kocaeli’nin iklim koşullarına uyum sağlıyor

Ar-Ge ve Üretim Sahası’nda yürütülen çalışmalar kapsamında yetiştirilen 41 farklı tıbbi ve aromatik bitki türü düzenli olarak izleniyor. Bitkilerin iklim, toprak yapısı ve bölgesel koşullara uyum süreçleri bilimsel yöntemlerle değerlendirilirken, elde edilen veriler kayıt altına alınarak analiz ediliyor. Yapılan gözlem ve değerlendirmeler, tıbbi ve aromatik bitkilerin Kocaeli’nin iklim koşullarına başarıyla uyum sağladığını ve sağlıklı gelişim gösterdiğibelirlendi.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşlenerek Katma Değer Kazanıyor

Kadın çalışanların emeğiyle hasadı tamamlanan tıbbi ve aromatik bitkiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki SEKşeA Park A.Ş.'nindistilasyon tesisinde işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülüyor. Tesislerde buhar distilasyonu yöntemiyle uçucu yağ ve hidrosol elde edilirken, kurutma, ayıklama ve soğuk sıkım işlemleriyle bitkiler farklı üretim süreçlerinden geçiriliyor.

Elde edilen uçucu yağlar, hidrosoller ve diğer doğal içerikler, Büyükşehir Belediyesi'nin doğal yaşam markası Ormanya bünyesinde aromatik ve kozmetik ürünlerin üretiminde değerlendiriliyor. Böylece tıbbi ve aromatik bitkiler yalnızca tarımsal ürün olarak değil, işlenerek ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor. Üretimden işlenmeye, markalaşmadan tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamaları kapsayan TABİP Projesi, kırsal kalkınmayı destekleyen örnek bir model olarak uygulanmaya devam ediyor.