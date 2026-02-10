Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden gece ulaşımına yeni düzenleme

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı daha erişilebilir, konforlu ve güvenli hâle getirmek amacıyla yeni gece seferlerini başlattı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın planlamasıyla devreye alınan N1, N2, N3 ve N4 hatları 09 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren hizmet vermeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile gece yolculuğu güvenli, rahat ve konforlu şekilde gerçekleştirilmeye başlandı. Yeni hatlarla kent genelinde ulaşımın her saat erişilebilir hâle gelmesi hedefleniyor.

Yeni uygulama kapsamında N1 hattı, Batı Terminali’nden hareket edip, ardından Tren Garı, Çarşı, Otogar, Şehir Hastanesi ve Umuttepe güzergâhlarında seyrediyor. N2 hattı ise İzmit’ten Otogara ve Maşukiye’ye ulaşım sağlıyor. Karamürsel’den başlayan N3 hattı ise Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Başiskele üzerinden İzmit Otogara ulaşıyor. N4 hattı ise İzmit Otogar’dan hareket ederek D-100, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Çayırova güzergâhını kapsıyor. Hatlar; sanayi bölgeleri, hastaneler, üniversite yerleşkeleri ve ana aktarma merkezlerini birbirine bağlıyor.