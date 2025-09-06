Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden Karamürsel’e yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali

Merve Esin Esen/Kocaeli

Karamürsel’in ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni şehirlerarası otobüs terminali, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçenin ulaşım ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanan yeni terminal, toplam 1.885 metrekarelik alanda inşa edildi. Şehirlerarası otobüsler için 12, kırsal hatlar için ise 15 midibüs kapasiteli peronun yer aldığı tesis, mimari yapısı ve fonksiyonel düzeniyle Karamürselli vatandaşların hizmetine sunuldu.

Açılışı gerçekleştirilen Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali, bölgedeki ulaşımın daha konforlu ve düzenli hale gelmesine katkı sağlayacak. İlçenin ihtiyaçları gözetilerek hayata geçirilen yatırım, Karamürsel’in hem kent içi hem de şehirlerarası ulaşımında önemli bir merkez olacak.

Törende Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

“Karamürsel’de ulaşımda yeni dönem”

Yerel yönetimlerin varlık sebebinin halka hizmet etmek olduğunu vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.Tahir Büyükakın, “Karamürsel’imiz için bugün çok önemli bir hizmeti daha devreye almak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biz hizmet için varız, hem şehrimize hem ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu terminalin hikayesi 15 yıla dayanıyor. Kamulaştırmalar yapıldı, imar kararları alındı ve yapım süreci titizlikle yürütüldü. Gölcük ve Karamürsel’de şehir içi terminal sorunlarını çözmek için gerekli planlamaları yaptık. Vatandaşlarımızın konforu ve güvenliği önceliğimiz oldu” şeklinde konuştu.

“Hepimiz halk için varız”

Tahir Büyükakın, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her adımı titizlikle planlıyoruz. Terminalde indi-bindi noktalarını düzenledik, şehir içi ve şehirlerarası trafiği koordine ettik. Karamürsel merkezden yeni terminale günlük 269 sefer düzenleniyor. Bu süreçte belediye ve kamu çalışanlarımız büyük bir özveriyle çalıştı, onların emeği olmasa bu hizmet hayata geçemezdi. Hepimiz halk için varız ve yaptığımız hizmetlerde önceliğimiz her zaman vatandaşın rahatlığı ve şehirdeki düzen olacak” ifadelerini kullandı.

“Karamürsel küçük görünse de büyük bir ilçe”

İlçenin büyüklüğü ve gelişim sürecine dikkat çeken Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, “Karamürsel, 60 bin nüfusu ile Anadolu’daki birçok şehirden daha büyük. İlçemiz metropol illerin ve büyük ilçelerin arasında kaldığı için küçük gibi görünse de aslında dokusunu ve karakterini koruyarak kaliteli bir şekilde büyümesini sürdürüyor” dedi.

“Terminal, şehrin vitrini olacak”

Yeni terminalin, ilçenin ihtiyaç ve gereksinimlerinin karşılanması adına önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Çalık, “Terminal binaları yalnızca bir ulaşım merkezi değil, aynı zamanda anıların biriktiği, insanların buluştuğu ve ilk kez gelenler için şehre açılan bir kapıdır. Karamürsel’e kazandırılan bu yatırım, ilçemizin vitrinini daha da güzelleştirecek” ifadelerini kullandı.



