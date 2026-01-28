Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden Kocaelispor’un geleceğine yatırım

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Kocaelispor altyapı sporcuları için Vinsan Yerleşkesi’nde hayata geçirdiği yeni tesisler, düzenlenen törenle tanıtıldı. Tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kocaelispor Altyapı Sorumlusu Rafet Kırgız, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, AK Parti İzmit İlçe Yöneticileri, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaelisporlu eski futbolcular ile altyapıda mücadele eden sporcular ile aileleri katıldı.

3.500 metrekarelik modern tesis

Toplam 3 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen Kocaelispor Vinsan Altyapı Tesisleri’nde, 63×49 ölçülerinde sentetik çim saha ile birlikte prefabrik sosyal tesis binası yer alıyor. Sosyal tesiste soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve fitness salonu bulunuyor. Kocaelispor altyapı takımlarına düzenli, profesyonel ve güvenli bir antrenman ortamı sunan tesis bünyesinde çim sahalar, antrenman sahaları, fitness salonu, idari bina, misafirhane, çamaşırhane, malzeme odaları ve sosyal alanlar yer alıyor. Sentetik çim sahanın yanına iki yeni tribün inşa edilerek izleme kapasitesi de artırıldı.

Başarı buradan çıkacak

Spor altyapısının güçlendirilmesinin yanı sıra farklı branşlarda da sporcu yetiştirmenin önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Kocaelispor’un gücünün sürdürülebilir olmasını sağlayacak başarı hikâyesi aslında burada yazılacak. Altyapıdan sporcu yetiştiremez, kendi şehrimizin çocuklarını bu takımda oynatamazsak 1966 ruhunu yakalama şansımız olmaz. Kocaeli bu anlamda bulunmaz bir şehir. Bu şehirde çok sayıda sporcu, spor adamı ve hoca yetişti. Kocaelispor neden yapamasın?” ifadelerini kullandı.

Önemli olan sistemi doğru kurmak

Altyapının önemini örneklerle anlatan Büyükakın, “Nasıl ki bir yumurta ancak doğru kuluçka ortamında çıkabiliyorsa, altyapı da aynen böyledir. Kuluçka ortamı olmayan bir üstyapı çalışmaz. Altyapı, üstyapının temeli gibidir. Temelsiz bina ayakta duramaz, köksüz ağaç yaşayamaz. Sahayı tek başına yeterli görmek mümkün değil. Doğru sistem kurulduğunda altyapı bir okul haline gelecektir. Hayali doğru kurar, doğru adımları atarsanız özel yetenekler ortaya çıkar” dedi.

Kocaelispor bu kentin en önemli markası

Kentin en büyük markası Kocaelispor’un sportif yükselişine de değinen Büyükakın, “Süper Lig’e başladığımızda Kocaelispor için ‘asansör takım’ diyenler vardı. Ama daha ilk sezonda asansör takım olmayacağımızı, Süper Lig’e demir atacağımızı gösterdik. Altyapıdan yetişen gençlerimiz de bu kalıcılığın teminatı olacak. Bu tesisler bir sporcu yetiştirme fabrikası, bir sporcu tarlası olacak. Sporcu sayısı arttıkça üst seviyeye çıkan nitelikli sporcu sayısı da artacaktır. Kocaelispor bu kent için bir marka. Bugün 20 bin kişiyle stadı dolduruyorsa, BAL Ligi’nde bile bu bağlılık sürüyorsa bu, şehrin takımına sahip çıktığını gösterir. Ama Kocaelispor sadece futboldan ibaret görülmemeli. Basketbol, voleybol ve diğer branşlarda da başarıyı büyütmemiz gerekiyor. Bunun için çocuklarımızı 4-5 yaşlarından itibaren spora yönlendirmeliyiz. Piramit gibi düşünün; aşağısı ne kadar genişse yukarısı o kadar güçlü olur” şeklinde konuştu.

Kocaelispor için Körfez Sevindikli’de hayata geçirilen dev tesislerle ilgili açıklamada bulunan Büyükakın, “Tesisleşmeye büyük önem veriyoruz. Köseköy ve Alikahya’daki spor tesislerini açtık. Bugün de buradayız. İnşallah temmuz ayında da Kocaelispor’un asıl tesislerini açmayı planlıyoruz. O tesisler Kocaelispor’a yakışacak, kente değer katacak. Altyapı tesislerimiz, sporcularımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul konuşmasında altyapı yatırımlarının bir kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Kocaelispor’un en büyük destekçisi olan, kent sporuna her alanda katkı sunan Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KASKF Başkanı Murat Aydın ise, “Kocaeli, tesisleşme ve sportif organizasyonlarla sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” ifadesini kullandı. Rafet Kırgız da altyapı yönetimi kurarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi, “Burada yetişen sporcular sadece iyi futbolcu değil, aynı zamanda iyi birer birey olacak. Bu tesis için Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.