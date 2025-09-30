Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden şehit yakınları ve gazilere vefa projesi

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize duyulan minneti kalıcı bir esere dönüştürüyor. Bu kapsamda Gebze Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen “Şehit Yakınları ve Gazi Evi Projesi”, bölgedeki şehit aileleri ve gaziler için yeni bir sosyal buluşma noktası olacak.

Gebze’de yapımı süren tesisin temel atma çalışmaları tamamlanırken, kolon imalatına geçildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte şehit yakınları ve gaziler modern bir mekânda bir araya gelerek hem sosyal hem de kültürel faaliyetlerde bulunabilecek.

2 bin 674 metrekarelik alanda inşa ediliyor

Toplam 2 bin 674 metrekarelik proje alanı üzerine kurulan yapının 300 metrekarelik bölümü betonarme bina olacak. Ayrıca 25 araç kapasiteli engelsiz otopark, 800 metrekarelik yeşil alan ve 300 metrekarelik sert zemin düzenlemesiyle tesise geniş bir yaşam alanı kazandırılacak.

Tesis sosyal ve kültürel donatılarla destekleniyor

Tesiste 64 kişilik modern bir konferans salonunun yanı sıra kadın ve erkekler için ayrı mescitler de bulunacak. İnşaatta temel betonu atılan binada kolon dikme çalışmaları hızla ilerlerken, tesisin tamamlanmasıyla birlikte hem şehit aileleri hem de gaziler için özel bir buluşma mekânı oluşturulacak.