Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden Termal Tesis projesi

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin turizm yatırımları kapsamında Kocaeli’nde sağlık turizmi açısından önemli bir eksikliğin giderileceği Termal Tesis için Başiskele’de çalışmalar devam ediyor.

Projenin A bloğunun yapılacağı alanda hafriyat çalışmalarına devam ediliyor. B blokta ise grobeton dökümü tamamlandı. Ekipler yalıtım imalatlarına devam ediyor. Termal suyun tutulacağı deponun temel betonu döküldü, perde kalıbına devam ediliyor. C blokta -8.15 kotu ile -4.00 kotu arası kolon ve perdelerde demir donatı ve kalıp montajına devam ediyor. 3. Bodrum katta ise kaide betonları döküldü. Ayrıca kaba sıva imalatlarına devam ediliyor.

10 Bin 621 M2 İnşaat Alanı

480 günde yapılması planlanan tesis 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilecek. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesis tamamlandığında Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak ve bölgenin gelişmesine öncülük edecek.