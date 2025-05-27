Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne TÜRÇEV’den 4. çevre ödülü

Kocaeli

Doğaya saygılı projeleri ve çevresel duyarlılığıyla adından söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından bu yıl da ödüle layık görüldü. Antalya’da gerçekleştirilen “En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödül Töreni”nde, Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı faaliyetleriyle “Türkiye’nin En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Ödülü”nü üst üste 4. kez kazanmanın gururunu yaşadı. Ödül, Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından takdim edildi.

Çevre bilincinde üst üste 4 yılın lideri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevresel sürdürülebilirliğe verdiği önemin bir göstergesi olarak, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında olduğu gibi 2024 yılında da Mavi Bayrak Programı kapsamında gerçekleştirilen çevre eğitimleri ve bilinçlendirme etkinlikleriyle ödül aldı. Bu başarı, belediyenin çevre konusunda sürdürdüğü kararlı duruşu bir kez daha belgeledi.

Kocaeli, Türkiye’ye örnek gösterildi

Antalya’da TÜRÇEV Başkanı Doç. Dr. Abdülkadir Ateş’in katılımıyla düzenlenen törende, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına ödülü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri aldı. TÜRÇEV tarafından teşekkür plaketiyle onurlandırılan belediye, çevre eğitimi konusundaki örnek çalışmalarıyla öne çıkan kurumlar arasında yer aldı.

Mavi bayraklı plajlarla temiz ve güvenli denizler

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi’nin yaptığı değerlendirme sonucu Kocaeli ilinde toplam 9 plaj mavi bayrak almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki Karamürsel Altınkemer Halk Plajı ve Ereğli Kumyalı Halk Plajı ile Kandıra’daki Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek plajları mavi bayrakla ödüllendirildi. Bu başarı, Kocaeli’nin temiz, güvenli ve sürdürülebilir yüzme alanları sunduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Sürdürülebilirliğin öncüsü

“En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü”nü 4 yıl üst üste kazanarak önemli bir başarıya imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre eğitimi ve halkta farkındalık oluşturma konusundaki istikrarlı çalışmalarıyla Türkiye’de örnek alınan yerel yönetimler arasında yer alıyor.