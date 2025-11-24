  1. Ekonomim
Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen 27. Çevre Hizmet Ödülleri’nde Türkiye Ölçeği Ödülü’nün sahibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre projelerine ulusal ödül
KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ndeki sürdürülebilir deniz ekosistemi çalışmalarıyla Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen 27. Çevre Hizmet Ödülleri’nde Türkiye Ölçeği Ödülü’nün sahibi oldu.

Kocaeli örnek projeleriyle liderliğini koruyor


Çevre ve sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği örnek projelerde liderliğini koruyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ödülleri toplamaya devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından bu yıl 27’incisi düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri’nden İzmit Körfezi’nde deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği adına yürütülen çalışmaları kapsamında Türkiye Ölçeği Ödülü’ne layık görüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre projelerine ulusal ödül - Resim : 1

Akdeniz Üniversitesi'nden Kocaeli'ye Önemli Ödül


Sürdürülebilir yaşam vizyonu çerçevesinde çevrenin korunması, geliştirilmesi ve bu bilincin toplumda yaygınlaştırılmasını amaçlayan programda Türkiye Ölçeği Ödülü’nü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni temsil eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Yüksel Demircan, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen’in elinden aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre projelerine ulusal ödül - Resim : 2

