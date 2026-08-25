Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım modeli Hama’ya örnek oluyor

Kocaeli

Suriye Hama Valisi Abdurrahman es-Seheyen, Suriye Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Fadı Al-Kasım ve beraberindeki heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti. Görüşmede, Suriye’nin Hama şehrinin yeniden yapılanması ve yerel yönetim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik teknik iş birliği ve tecrübe paylaşımının yanı sıra tarımsal ve kırsal kalkınma, altyapı, su ve kanalizasyon, sanayi yatırımları ile organize sanayi bölgeleri gibi alanlar ele alındı.

Hama heyeti TABİP’in üretim modelini inceledi

Hama Valisi Abdurrahman es-Seheyen başkanlığındaki heyet, Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi Arslanbey Yerleşkesi’nde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) Ar-Ge ve Üretim Sahası’nı ziyaret etti. 100 dönümlük alandaki çalışmaları inceleyen heyete, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ziraat mühendisleri tarafından teknik bilgiler verildi. Biberiye, kekik, melisa, nane ve lavanta başta olmak üzere 41 farklı tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirildiği alanda incelemelerde bulunan heyet, üretim süreçleri ile bitkilerin bölgeye adaptasyon çalışmalarını yerinde gördü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal eğitim ve üretim çalışmalarının yürütüldüğü Tarım Akademisi’ni de ziyaret eden Hama heyeti. Sınıfları gezen heyet, akademide yürütülen eğitim faaliyetleri ve üreticilere yönelik çalışmaları inceledi.

Ziyaret kapsamında Hama heyetine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) hakkında da bilgi verildi. Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimlerin yürütüldüğü KO-MEK’in çalışma modeli, kursların kapsamı ve meslek edindirmeye yönelik uygulamaları heyetle paylaşıldı.

Suriye’den yetkililer ve ziraat mühendislerinden oluşan bir heyetin, ilerleyen dönemde Kocaeli’ye gelerek TABİP Ar-Ge ve Üretim Sahası’nda daha kapsamlı incelemeler yapması planlanıyor. Ziyaret kapsamında edinilecek bilgi ve tecrübeler doğrultusunda Suriye’de benzer bir üretim sahasının kurulması da hedefleniyor