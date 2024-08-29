Kocaeli Büyükşehir’de KENTİM A.Ş. kuruldu

Ekonomi - Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her türlü kültür-sanat ve hizmetleri, reklam ve tanıtım hizmetleri ve bilişim hizmetlerinin yerine getirebilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesi amacıyla KENTİM A.Ş.’nin kurulmasına karar verildi. Büyükşehir’in yeni iştirakinin çalışma alanları arasında; ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel, teknik ve eğitim hizmeti vermek; sinema, tiyatro, TV, video, film, bale ve opera gibi sahne sanatlarında etkinliklerde bulunmak yer alıyor. Ayrıca resim, karikatür, afiş ve fotoğraf gibi görsel sanatlarla caz, klasik Türk ve Batı Müziği, Türk Halk Müziği, Anadolu kültürleri, folklor ve halk dansları ve pop müzik dinletileri, edebiyat, kültür ve sanat alanında etkinlikler de organize edilecek. KENTİM A.Ş. bünyesinde ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemenin yanı sıra sportif faaliyetleri organize etmek de yer alıyor. KENTİM A.Ş. çalışma alanları kapsamında ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunacak.

Mustafa Albayrak kimdir?

KENTİM A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Albayrak, yaklaşık 20 yılı kamu 5 yılı da özel sektör olmak üzere 25 yıllık iş tecrübesine sahip. İBB’nin Medya A.Ş. ve İstaç A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulunan Albayrak, Yıldız Teknopark'ın fiziki ve kurumsal yapısının oluşumunda Kurucu Genel Müdür olarak çalıştı ve birçok projenin tamamlanmasına öncülük etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sırasıyla İETT Özel Kalem, İETT Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüten Albayrak, Yıldız Teknopark Genel Müdürü ve PERA EEMEA Genel Müdürü olarak görev yaptı. Albayrak’ın seyahat ve ulaşım kültürü hakkında sektör dergilerinde yazıları da yayınlandı.