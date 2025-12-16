Kocaeli Büyükşehir’de ulaşım filosu 68 yeni araçla gençleşiyor

Kocaeli

Yeni otobüslerin hizmete alım töreni, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ile ulaşım kooperatiflerinin yöneticileri katıldı.

10 yeni tramvay aracını hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, bu kez 123 otobüslük alımın ilk etabı olan 68 yeni otobüsü törenle hizmete sundu. Alım süreci devam eden 55 otobüsün de filoya katılmasıyla birlikte, yaş haddinden dolayı devre dışı bırakılan araçlar düşüldükten sonra toplam filo sayısı 753’e ulaşacak. Büyükakın, “Bu otobüsleri kendi öz kaynaklarımızla aldık. UlaşımPark şirketimize devrettik. İşletmeciliğini onlar yapacak. Çünkü operasyonel kolaylığı daha fazla. UlaşımPark uzmanlaşmış bir işletme olduğu için böyle bir yol tercih ettik” ifadelerini kullandı.

“2025’de 52 milyon yolcu taşıdık”

Kocaeli’de toplu taşımanın her geçen gün daha cazip hale geldiğini vurgulayan Büyükakın, “2025 yılı içinde 52 milyon yolcuyu taşımışız. Günlük yolcu sayımız 145 bin civarında. Yine günde 4 bin 357 sefer gerçekleştiriliyor. Bu, kilometre bazına vurulduğunda yaklaşık 134 bin kilometre demek. Gerçekten inanılmaz bir kapasite. Bunların bakımlarını her gün yapacaksınız. Temizlenmeleri, seferlere hazır hale getirilmeleri, çok büyük bir işletme operasyonu gerektiriyor. Bu kadar zor bir işi bu kadar az sorunla başarmak çok önemli. UlaşımPark, bunu başarılı bir şekilde yerine getiriyor” diye konuştu.

Toplu taşımada sadece araç alımının yeterli olmadığını ifade eden Büyükakın, “Araçları aldığınızda olay bitmiyor. Zaman içinde eskiyenlerin yerine yenilerini almanız gerekiyor. Sayısını artırmanız gerekiyor. Geçmişten gelen sistemler var ve onlarla uyum içinde yürütmeniz de önemli. Bir tarafta özel halk otobüsleri var. Onların taşımacılık sistemleri var. Eskiden 1-2 tane otobüs almaya kalktığımızda ortalık ayağa kalkardı. Esnaf, ‘Biz taşıyoruz. Siz niye otobüs alıyorsunuz?’ derdi. Ama öbür tarafta vatandaşın talepleri vardı. Bizim derdimiz kimsenin ekmeği ile oynamak değil. Derdimiz, kentin insanına en güzel şekilde hizmeti götürmek. O zaman bir uyumu da sağlamak lazım. Bugün esnafımızın da törende olması, başarılı olduğumuzun en açık göstergesi” ifadelerini kullandı.

“Toplu taşımanın payını artırmayı hedefliyoruz”

Toplu taşımanın payını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Büyükakın, son 7 yılda Büyükşehir’in toplu taşıma filosunun iki katına çıktığını, raylı sistem ağının ise 9 kilometreden 19 kilometreye çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Özel halk otobüsleriyle entegrasyon çalışmalarının da devam ettiğini belirten Büyükakın, bu sayede daha hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı kurmayı amaçladıklarını ifade etti.

Teslim alınan 68 otobüsün tamamının Euro 6 standartlarında olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, bu araçlarla birlikte ulaşım filosunun yaş ortalamasının 5’e düştüğünü ve Kocaeli’nin Türkiye’nin en genç ulaşım filosuna sahip şehir konumuna geldiğini söyledi. Yeni otobüslerin 10’unun kadın şoförler tarafından kullanılacağını da açıklayan Büyükakın, kadın istihdamının artmasını temenni etti.

Büyükakın, “Körfez’den başlayıp Köseköy’e kadar devam eden 41 K Hattı, entegre bir sistem. Havuz sistemiyle birlikte özel halk otobüsleri ile de entegre bir şekilde çalışıyor. Aynı hattı güneyde yapmayı planlıyoruz. Orada da özel halk otobüslerimizin yöneticileriyle oturduk, planlamalarımızı yaptık. Anlaşma aşamasındayız. İnşallah çok kısa zamanda İzmit Körfezi’nin güneyinde 41G Hattı’nın devreye alınması söz konusu olacak. Aynı şeyi batı yakasında planlıyoruz. Orada da benzer bir şekilde bir çalışma olacak. Amacımız, birbirini ezen hatları entegre şekilde çalıştırmak. Bu noktada özellikle esnaf odalarını temsil eden arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Orada da bir an önce yol almalıyız. Böylelikle daha verimli bir sisteme doğru, hızlı bir şekilde ilerlenmiş olunacak” dedi.

UlaşımPark’ın verilerine göre, 2025 yılında lastik tekerlekli araçlarla 51,7 milyon yolcu taşınırken, Şubat 2016’dan bu yana toplam taşınan yolcu sayısı 290 milyonun üzerine çıktı. Günlük 4 bin 357 seferle 133 bin 918 kilometre yol kat eden UlaşımPark araçları, toplamda dünya etrafında 7 bin 516 tur atmaya denk gelen bir mesafeye ulaştı. Mevcut filo ile günlük 454 bin yolcu kapasitesine hizmet verilirken, yeni araçların tamamının devreye girmesiyle bu kapasitenin daha da artması hedefleniyor.