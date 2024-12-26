Kocaeli Büyükşehir’den, Derince ve Körfez’de ulaşımı rahatlatacak yol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince ve Körfez ilçelerinin sınırında, 95 Evler ile Kaşkaldere arasında yeni yol resmen hizmete açıldı. D-100 altından geçerek, hem İstanbul hem de Ankara yönüne bağlanan çift şerit gidiş-dönüş halinde inşa edilen yol, dönel kavşakları ve bağlantı yollarıyla bölgedeki trafiğe önemli bir rahatlama getiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan, AK Parti Derince İlçe Başkanı Mustafa Tırpan, Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı programda yeni yol ve kavşakların tanıtımı yapıldı.

“361 milyon liralık iş var”

Tanıtım programında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bu güzel hizmet için Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini iletti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise yaptığı konuşmada, “Temel atmaya vakit zaten bulamıyoruz. Açılış yapmaya da vakit bulamıyoruz. Ama böyle bir boşluk yakaladığımızda o arada gelip şöyle bir gezelim ve vatandaşlarımıza bu çalışmaları nasıl hayata geçirdiğimizi anlatalım istiyoruz. Çünkü biz konuşmayıp, sadece işimize baktıkça sürekli olarak ‘-Ne yapıldı ki?’ diyerek bu boşluğu doldurup, yanlış algı oluşturmaya çalışanlar var. Ben ne yapıldığına dair birkaç şey de bu vesileyle paylaşayım. Az önce Şener başkan ifade etti. Buraya kavşak diyoruz ama burası sadece üzerinde gördüğünüz asfalt ve kaldırımlardan ibaret bir kavşak değil. Burada mesela İSU'nun çok ciddi altyapı işleri oldu. Suyun tahliyesiyle ilgili çok ciddi istinat duvarları yapıldı. Ben inşaat safhasından biliyorum. Toplamda 361 milyon liralık bir iş buradaki. İşin içinde altyapısından üstyapısına kadar dünya kadar işler var” dedi.

“6 yılda 34 kavşak inşa ettik”

Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar sürekli ürettiğini belirterek, şaşırtıcı bilgiler de açıkladı: “Kocaeli'de 2005 yılından bugüne kadar toplamda 99 tane kavşak yapıldı. Bu 99 kavşağın sadece 12’sini karayolları yapmış, 87 tanesini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapmış. Bunların 34’ünü de son 6 yıl içerisinde inşa etmişiz. Nerede ne yapıldı deniyor. İşte bugün bu açtığımız kavşak o 34 kavşaktan bir tanesi. Buna benzer pekçok yatırım ve hizmet içeren sayılar var. Birileri inkar etse de, milletimiz yaptıklarımızı görüyor, biliyor.” Başkan Büyükakın, konuşmanın ardından programa katılanların oluşturduğu araç konvoyuyla yeni yolda test sürüşü de yaptı.

Derince-Körfez D-100 altı kavşak ve bağlantı yolları inşa edildi

Kaşkaldere-95 Evler D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları Yapım İşi projesinde 326 metrelik yeni menfez ve D-100 Karayolu’na paralel (İstanbul-İzmit istikametinde) 40 metre uzunluğunda 8,5 metre genişliğinde ilave köprü inşa edildi. Çalışmalar kapsamında 396 adet fore kazık 6 bin 100 metre derinliğe çakıldı. Fore kazığın yanı sıra zemini sağlamlaştırmak için bin 530 adet DSM kullanıldı. Bu sayede 13 metre derinliğe kadar kolonlar oluşturuldu. Proje kapsamında D-100 altıdaki kavşak yeniden düzenlenirken kavşaktan Yenikent’e uzanan 2x2 şeklinde cadde inşa edildi.