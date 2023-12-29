Kocaeli Büyükşehir’den, Gebze bölgesine hizmet ve eser yatırımı

Sühem Beyaz / KOCAELİ

Gebze bölgesi özellikle Gebze-Darıca metrosu ile ulaşımda gelişecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Başkan Tahir Büyükakın’ın girişimleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen metro projesi artık gün sayıyor. 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı için özel tasarlanan yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracı kısa bir süre önce raylara indirildi. Test sürüşleri ile Gebze bölgesini heyecanlandıran metro aracı; 80 kilometre hıza, bin 476 yolcu kapasitesine ve 88 metre uzunluğa sahip. 11 istasyonlu olan metro günde 330 bin yolcuya hizmet edecek.

Hal binası Gebze bölgesine değer katacak

Gebze bölgesinde projesi devam eden yapılardan biri de hal binası. Gebze’de bulunan ve fiziki şartların yetersiz olması nedeniyle ihtiyacı karşılayamayan mevcut sebze ve meyve hali, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde 25 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen yeni yerine taşınacak. İlerleme oranının yüzde 70 seviyesine yaklaştığı hal binasında 34 adet dükkân ve sandık depoları, dernek odası ve ofisleri, teknik hacimler, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta, çay ocağı, 68 TIR parkı ile 63 araçlık otopark alanı hal esnafı ve vatandaşlara hizmet verecek.

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi son sürat

Yılın 365 günü engellilere yönelik yürüttüğü projeler ile onların yaşam mücadelelerine destek olan Büyükşehir, Gebze bölgesine Engelsiz Yaşam Merkezi kazandırıyor. Atölyeleri, eğitimleri ve terapi odalarıyla tam donanımlı olarak hizmet verecek olan Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, Gebze bölgesindeki engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak. Gebze Millet Bahçesi içerisinde yapımı devam eden projenin ilerleme oranı yüzde 55 seviyesine geldi.

İnşa ettiği tesis ve uyguladığı projelerle Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında önemli bir projeyi hizmete aldı. Gebze bölgesinde çeşitli sebeplerden dolayı eğitim hayatına devam edemeyen ya da sosyal hayatında problemler yaşayan gençlerin eğitimi ve gelişimi için inşa edilen Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, psikolojik ve sosyal desteklerin yanı sıra gençlere bedensel gelişimleri için sportif alanlarda da destek veriyor.

Kent genelinde spor ve sporcuya destek veren Büyükşehir, “Potasız Okul Kalmasın” projesi kapsamında Gebze bölgesindeki 71 okula basketbol ve voleybol sahası kazandırdı. Buna göre 2023 yılı içerisinde Gebze’de 34, Çayırova’da 19, Darıca’da 14, Dilovası’nda ise 4 okulun bahçesine asfalt serimi, zemin saha boyama, pota imalatı ile basket ve voleybol sahası oluşturma çalışmaları yapıldı.

Çayırova Turgut Özal’a köprü inşaası

Ulaşım alanında yaptığı yatırımlarla kent trafiğinin daha sürdürülebilir olmasını hedefleyen Büyükşehir, 2023 yılında Çayırova ilçesinde Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım Projesi’ni tamamladı. Çayırova ilçesine giriş ve çıkışları rahatlatan projede 2 bin 195 metre 2x2 bölünmüş yol, 284 metre 1x1 yol, 64.70 metre uzunluğunda 10.75 metre genişliğinde açıklıklı köprü inşa edildi.

Dilovası’nda Hastaneye ulaşım kolaylaşacak

Büyükşehir’in gerçekleştirdiği yatırımlarla nefes alan Gebze bölgesi trafiğinde önemli projeler 2023 yılında hız kazandı. Yeni yollar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hizmete alan Büyükşehir, yeni köprülerle de vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor. Bu bağlamda “Dilovası Devlet Hastanesi Bağlantı Yolu Yapım İşi” projesinin ilerleme oranı yüzde 45 seviyesine ulaştı. 212 metre uzunluğunda 6 açıklıklı 7 ayaklı köprü, İstiklal Caddesi’nden başlayacak 935 metrelik 1x1 yol ile Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşımı daha konforlu ve güvenli bir hale getirecek.

Osmangazi Köprüsü’nün yükü azalacak

Büyükşehir’in Darıca Osmangazi Köprüsü’nün yükünü azaltmak için inşa ettiği köprü ikileme ve bağlantı yollarında hızlı bir ilerleme kaydediliyor. Proje kapsamında Aşıroğlu Caddesi ile D- 100 Karayolu üzerindeki Osmangazi Tüneli Kavşağı bağlantı yolu 2x2 yol haline getirilecek. Böylece Marmaray Osmangazi Tren İstasyonu mevkiinde TCDD hattı üzerinden köprüyle geçilmiş olacak. Çalışmalar kapsamında 205 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü ve bin 280 metre uzunlukta bağlantı yolları yapılacak. 2023’te hız kazanan ve ilerleme oranının yüzde 70 seviyesine geldiği projenin 2024 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Darıca’ya yeni yaşam alanı

İnsana dokunan hizmetler üreten Büyükşehir, 2023 yılında Gebze bölgesine kazandırdığı yaşam alanlarına bir yenisini Darıca’da ekledi. Bu kapsamda Büyükşehir, “Sırasöğütler Nenehatun Yürüyüş Yolu ve Parkı” yapım işini tamamlayarak Darıca’ya yeni bir yaşam alanı kazandırdı. 45 bin 580 metrekare alanda hayata geçen proje, 7’den 70’e herkesin spor yapıp, hoşça vakit geçirebileceği yeni yaşam alanına dönüştü.

Büyükşehir, ‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda Gebze bölgesine pek çok yeşil alan ve park kazandırdı. Bu parklardan biri 33 bin metrekare alan üzerine Çayırova’da inşa edildi. Geleceğe ‘Daha yaşanabilir bir Çayırova’ bırakabilmek amacıyla Cumhuriyet Mahallesi’ne kazandırılan dev parkta çocuk oyun alanları, mescit, piknik alanları, kafeterya, fitness spor alanları, futbol sahası, yürüyüş yolu, oturma mekânları ve hobbit evleri gibi birçok sosyal donatı bulunuyor.

Çayırova Millet Bahçesi yüzde 80 tamam

Büyükşehir, Gebze bölgesine inşa ettiği millet bahçeleri ile vatandaşların hayatına yeni sosyal alanlar kazandırıyor. 70 bin metrekare alanda Çayırovalılara hizmet verecek olan Millet Bahçesi’nde işin ilerleme oranı yüzde 80 seviyesine ulaştı. Çayırova’nın çehresini değiştirecek Millet Bahçesi projesinde 125 metrekare giriş meydanı, 2 bin metre yürüyüş yolu, 700 metre bisiklet yolu, bin 740 metrekare çocuk oyun alanları, bin 200 metrekare kaykay pisti, 250 metrekare gül bahçesi, 2 bin metrekare piknik alanı, 55 bin metrekare yeşil alan, fitness alanı, futbol ve basketbol sahaları yer alacak.

Darıca Millet Bahçesi 3. etap sona doğru

Kocaeli’nin ilk millet bahçesi olma özelliğini taşıyan Darıca Millet Bahçesi yeni etabıyla cazibine cazibe katacak. Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile başlayan ve 2. etabıyla da Darıca ile Eskihisar’ı sahilden birleştiren Darıca Millet Bahçesi, Büyükşehir’in 3. etap projesiyle şehre sosyal, kültürel ve ekonomik değer katacak. 180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen Darıca Millet Bahçesi 3. etabın önemli bir ayağını Millet Kıraathanesi oluşturuyor. 3 bin 260 metrekare alanda hizmet verecek Millet Kıraathanesi, 300 kişilik yetişkin kütüphanesi, 80 kişilik çocuk kütüphanesi, 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı ve açık hava kitap okuma alanları ile 7’den 70’e herkesin doğayla baş başa kitap okuduğu yer olacak.