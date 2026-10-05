Kocaeli Büyükşehir’den Kandıra’da fındık üreticisine destek

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra’ya kazandırılan “Çok Amaçlı Tarımsal Ürün Alım ve Depolama Tesisi”, bölgedeki çiftçilere önemli kolaylık sağlıyor. Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, tesisin özellikle fındık üreticileri açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, çiftçilerin ürünlerini daha uygun koşullarda değerlendirme imkânı bulduğunu söyledi.

TMO tarafından 24 Ağustos’ta başlatılan kabuklu fındık alımları kapsamında yaklaşık bir ayda 2 bin üreticiden 3 bin tona yakın ürün alındığını belirten Çetin, “Yaklaşık 3 bin 500 ton ürün için de üreticilerimiz randevu sırasını bekliyor. Tesis, fındık üreticilerimizin ürünlerini değerlendirmesi açısından önemli bir kolaylık sağlıyor” dedi.

Çetin, açıklanan fındık fiyatının üreticilerin beklentilerinin bir miktar altında kaldığını belirterek, “Fiyat beklentimizin biraz altında kaldı. Ancak TMO’nun alım kriterlerini karşılayan ürünlerin hızlı şekilde alınması ve ödemelerin planlanan süreçte gerçekleştirilmesi üreticilerimizi memnun ediyor. Kandıra’daki fındık üretiminde de verim ve kalite açısından yüzümüz gülüyor. İlçemizde çürük oranı oldukça düşük, ortalama randımanımız ise 48 seviyesinde” ifadelerini kullandı.

Tesisin Kandıra’ya kazandırılmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür eden Çetin, merkezin üreticiler açısından önemli bir hizmet sunduğunu belirtti. TMO Kandıra Alım Merkezi’nde görev yapan personelin sabah 08.00’den gece 22.00’ye kadar yoğun bir tempoyla çalıştığını ifade eden Çetin, tüm çalışanlara teşekkür etti. Çetin, önümüzdeki alım sezonlarında üreticilere daha kaliteli hizmet sunulabilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TMO ve diğer ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.