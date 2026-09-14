Kocaeli Büyükşehir’in yeni makine ikmal tesisi için ilk adım atıldı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, araç bakım ve onarım süreçlerini tek merkezde daha modern koşullarda yürüteceği yeni makine ikmal tesisleri için ihaleye çıktı. İzmit Karadenizliler Mahallesi’nde 50 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilmesi planlanan KBB Makine İkmal Atölye Binaları Projesi’nin ihalesinde 9 firma veya firma ortaklığı teklif sundu. EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihalede en düşük teklif 511 milyon TL olarak kayıtlara geçti. İhale sürecinin tamamlanması ve yüklenici firmanın belirlenmesinin ardından projenin yapım aşamasına geçilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni makine ikmal tesisleri, araçların bakım, onarım, yıkama ve depolama ihtiyaçlarını tek merkezde karşılayacak şekilde planlandı. Projede bakım atölyelerinin yanı sıra güvenlik yapısı, asfalt ve üretim tesis lokali, atık alanı, ağır vasıta ve idari otoparklar, enerji merkezi ile çökeltme havuzu yer alacak. Tesiste ayrıca araç dış yıkama alanı, Makine İkmal Araç Parkı ile kar küreme ve tuzlama araçları için özel park alanı da oluşturulacak.

Araç filosu tek merkezde toplanacak

Yeni tesis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin araç filosuna yönelik bakım ve onarım çalışmalarının farklı ihtiyaçlara göre yürütülebileceği dört ayrı atölyeyi bünyesinde barındıracak. Kaporta, kumlama, hafif şase ve ağır şase çalışmalarının yapılacağı atölyelerin yanı sıra araç dış yıkama alanı, ağır vasıta otoparkı ve Makine İkmal Araç Parkı da tesiste yer alacak. Asfalt ve üretim tesisleri için lokal, enerji merkezi, atık alanı ve çökeltme havuzu gibi yardımcı birimlerin de bulunacağı projede, kar küreme ve tuzlama araçları için özel park alanı oluşturulacak. Proje, Büyükşehir Belediyesi’nin araç filosuna ilişkin bakım, onarım, temizlik ve depolama faaliyetlerinin tek merkezde daha etkin şekilde yürütülmesini sağlayacak.

Makine İkmal Atölye Binaları Projesi’nde toplam 14 bin 723,17 metrekarelik inşaat alanı oluşturulacak. Projenin önemli bölümlerini ise farklı araç bakım ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan dört atölye oluşturacak. Kaporta Bakım Atölyesi 1.246,95 metrekare zemin ve 125 metrekare birinci kat olmak üzere toplam 1.371,95 metrekare, Kumlama Bakım Atölyesi 1.758,15 metrekare, Hafif Şase Bakım Atölyesi 2.100,87 metrekare zemin ve 270 metrekare birinci kat olmak üzere toplam 2.370,87 metrekare, Ağır Şase Bakım Atölyesi ise 2.631,78 metrekare zemin ve 1.125 metrekare birinci kat olmak üzere toplam 3.756,78 metrekare olarak planlandı.