Kocaeli, Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Turnuvası’na ev sahipliği yaptı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, 24 ülkeden 433 sporcuyu aynı minderde buluşturdu. Nefes kesen mücadelelere sahne olan organizasyonda resmi açılış töreni, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ata sporu güreşin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefleyen turnuva, uluslararası katılımıyla da dikkat çekti.

Turnuvanın resmi açılış seremonisine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Gençlik ve Spor Kocaeli İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Eski Kırkpınar Başpehlivanı Ahmet Taşçı, Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp, Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge’nin aileleri ve çok sayıda sporsever katıldı.

Farklı ülkelerden ve Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların mindere çıktığı organizasyon, hem yüksek rekabet düzeyi hem de dostluk ve centilmenlik ruhuyla sporseverlerden büyük ilgi görüyor. Yüzlerce karşılaşmaya ev sahipliği yapan turnuva, sporculara uluslararası deneyim kazanma fırsatı sunarken, Kocaeli'yi de güreşin önemli buluşma noktalarından biri haline getirdi.

“Kocaeli, adını sporda Türkiye’ye ve dünyaya duyurma yolunda ilerliyor”

Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası'nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükakın, “Kocaeli her alanda er meydanının başa güreşen şehirleri arasında yer alıyor. Kocaeli, Türkiye’nin ihracatında başa oynayan şehirlerden bir tanesi ama bunun yanında da çevresinden tarih ve kültürüne kadar her boyutu ile bambaşka bir şehir. Özellikle sporda da adını tüm Türkiye’ye ve dünyaya duyurma yolunda kararlı bir şekilde ilerliyor” ifadelerini kullandı.

“Kocaeli bugün dünyada ünlü spor şehirlerinin yanında adını söz ettirecek”

Kocaeli’de sporun birçok branşında sadece ulusal değil, yüzün üzerinde uluslararası organizasyon yapıldığını vurgulayan Büyükakın, Kocaeli ‘sporun ve gençliğin başkenti’ unvanını da diğer unvanlarının yanında hak ediyor. Bu tesadüfen olmuyor, bir birikim olması ve vizyon ile bakılması gerekiyor. Biz bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmak konusunda her zaman istekli olduk. Geçtiğimiz hafta Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası ile yine uluslararası bir organizasyonun ev sahipliğini gerçekleştirdik. Judosundan karatesine, bireysel sporlardan takım sporlarına kadar her geçen gün Kocaeli bugün dünyada ünlü spor şehirlerinin yanında adını söz ettirecek şekilde kararlı adımlarla ilerliyor” dedi.

“Kocaeli sporun başkenti olarak anılmaya başlandı”

Büyükakın, "Biz bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmayı, bir şehrin sadece ekonomisi ile değil; doğası, kültürü, sanatı ve yediden yetmiş tüm yaş gruplarına dönük, onların her birine ayrı ayrı dokunan yaklaşımı ile gerçek bir şehir olacağına inandığımız için önemsiyoruz. Artık dünyada ülkelerden ziyade şehirlerin rekabet etmeye başladığını ve bunun her alana yayılan bir rekabet olduğunu düşündüğümüz için, her alana 360 derece konuşlanan bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Bu anlayışın sonucu olarak da Kocaeli son dönemde sporun başkenti olarak anılmaya başlandı. En son Gençlik Buluşması'nda Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, "Sporun ve Gençliğin Başkenti" unvanını da almış olduk” diye konuştu.

Büyükakın, “Geçmiş ve geleceği kopmaz bir ağ olarak görüyoruz. Geçmişi anma ile geleceğe hazırlanma bizim zihin dünyamızda hep birlikte oldu. Eğer gelecekte var olmak istiyorsak bugüne, bugün var olmak istiyorsak geçmişe ve bunların hepsine birden aynı anda bakan bir yaklaşım gerekli. Biz bir yandan geçmişi yaşatıyoruz ama geleceğimiz, bugünümüz olsun diye yapıyoruz. Geçmişimizle geleceğe taşınan, maziyi atiye taşıyan bir yaklaşımımız var. Hem şampiyonlarımızı anıyoruz, ismini yaşatıyoruz. Onlar gençlerimiz için bir umut, yeni şampiyonlukların yol göstericileri kılavuzları" şeklinde konuştu.

Hasan Gemici’nin torunu Sinem Gemici, dedesi Hasan Gemici’yi anarak, müsabakaların düzenlenmesine katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise, turnuvanın dünyanın en büyük güreşçilerini ağırladığını ifade ederek, “Tahir Başkanımızın 'Spor Kenti Kocaeli' diye başlattığı bu projesine güreşi dahil etmesi bizim için çok kıymetli” dedi.