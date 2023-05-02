Kocaeli Kadın Girişimciler’den Brüksel çıkarması

KOCAELİ - TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, Brüksel'e giderek bir dizi temaslarda bulundu. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı ve aynı zamanda TOBB Başkan Vekili/İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık ile beraberindeki icra kurulu üyelerini TOBB Brüksel ve İKV Temsilciliği’nde ağırladı. TOBB Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray ile TOBB ve İKV Direktörü Beyhan Nuray’ın da katıldığı ziyarette Kadın Girişimciler’e Eurochambres Kadın Girişimciler Ağı hakkında bilgilendirme yapıldı. Eurochambres Kadın Girişimciler Ağı, Avrupa’daki kadın girişimcileri bir araya getiren önemli bir organizasyon olarak tanınıyor.

Kocaeli’deki faaliyetleri anlattı

Avrupa’daki kadın girişimcilerin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olan Kadın Girişimciler, daha sonra kendi faaliyetlerini paylaştı. Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Nurcan Babalık, Kocaeli’de yürütülen faaliyetlere ilişkin TOBB Brüksel ve İKV Temsilcilerine bir sunum gerçekleştirdi.