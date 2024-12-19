Kocaeli kişi başına düşen GSYH'de ilk sırada yer aldı





Kocaeli Sanayi Odası’nın aralık ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen’in katılımıyla gerçekleştirildi. Odanın Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekonomik verileri değerlendirdi. KSO Başkanı Zeytinoğlu, “2024 yılı üçüncü çeyrek büyüme oranımız yüzde 2,1 olarak gerçekleşti. Sıkılaşmanın etkisiyle büyüme ivmesi yavaşlamaktadır. Bütçe kapsamında; deprem kaynaklı harcamalar ve artan cari transferlerin etkisiyle yıllık bütçe açığının yükseldiğini görmekteyiz” dedi.





Kocaeli'nin en yüksek Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya sahip dördüncü il



Türkiye'nin kasım ayı ihracatının 22 milyar 291 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Zeytinoğlu, Avrupa'nın ithalatının azalmasına rağmen Türkiye'nin ihracatının geçen yıla göre aynı seviyede kalmasında Suudi Arabistan ve Mısır pazarlarının açılmasının etkili olduğunu dile getirdi. Zeytinoğlu, TÜİK'in geçen hafta il bazında gayrisafi yurtiçi hasıla sonuçlarını açıkladığını belirterek, Kocaeli'nin en yüksek Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) sahip dördüncü il olmasına rağmen kişi başına düşen GSYH'de ise 516 bin 460 lira ile ilk sırada yer aldığını ifade etti. Zeytinoğlu faaliyet raporunun ardından şu ifadeleri kullandı, “Günümüzde teknoloji ve dijitalleşme, toplumsal ve ekonomik dinamikleri köklü bir şekilde yeniden şekillendiriyor. Artık, ülkelerin rekabetçi güçlerini artırabilmelerinin yegâne yolunun, yüksek teknolojiye sahip, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler üretmek olduğuna tüm dünya şahit oluyor” ifadesini kullandı.





60 öğrenciye Siber Güvenlik, Ağ Yönetimi ve IoT uygulamalı eğitimler verildi



Dijital dönüşüm, teknolojinin ekonomiye entegrasyonunu ve iş yapma biçimlerini köklü bir şekilde değiştiren bir süreç olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Bu süreçte; Nesnelerin interneti (IoT), Yapay zeka (AI), Büyük veri (Big Data) ve Makine öğrenmesi gibi dijital teknolojiler, artık hem yeşil hem de dijital dönüşümün temel yapı taşları haline gelmiş durumda. Bu kapsamda; ortağı olduğumuz "Kocaeli Model Fabrika"da yalın üretim, enerji verimliliği, yeşil ve dijital dönüşüm eğitimleri ve danışmanlıkları sunuyoruz. "Mükemmeliyet Mührü"ne sahip olan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM) projemizle test, eğitim ve beceri geliştirme hizmetleri sağlıyoruz. AB finansmanlı "Doğu Marmara’da Geleceğin İşlerine Uyum Projesi" kapsamında 60 öğrenciye Siber Güvenlik, Ağ Yönetimi ve IoT uygulamalı eğitimler veriyoruz ve Kalkınma Ajansı destekli "Dijital Check-Up" çalışmalarımız da devam ediyor” diye konuştu.



Teknolojiye ve bilime ulaşma noktasında Kocaeli’nin önemli bir konumda yer aldığını söyleyen Zeytinoğlu, “Bildiğiniz gibi; 2 devlet, 1 vakıf üniversitemiz, Türkiye’nin tek bilimsel araştırma merkezi olan TÜBİTAK-MAM, Ulusal Test Merkezi - TSE, 5 Teknopark ve 2 Teknoloji Transfer Ofisi ilimizde faaliyet gösteriyor. Bu ekosistem, bölgemizdeki sanayi kuruluşları için büyük bir potansiyel taşıyor.”





Mobilite alanında genç girişimcilere hızlandırma programı desteği



Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, “Bilişim Vadisi’ni Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknoloji geliştirme bölgesi olarak tanımlayabiliriz. Bilişim Vadisi’nde 700’den fazla firma bulunuyor ve 8 bin kişiye istihdam sağlıyor. Farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalara ev sahipliği yapmaktayız. Mobilite alanında 125’den fazla firmamız yer alıyor. Aynı zamanda mobilite alanında genç girişimcilerimize hızlandırma programları desteği sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızın neticesinde şimdiye kadar 66 girişimimiz yatırım aldı." dedi.





“DIGIAGE ihraç ettiğimiz ilk ve tek program olma özelliği taşımakta”



Teknoloji geliştirmeyi ve girişimciliği toplumsal kültür haline getirmek istiyoruz diyen Tüzgen, “Türkiye’de 42 okulları kuruldu. 42 okulları dünyada öğretmensiz yüz yüze eğitim veren okul projelerinden bir tanesi. Burada eğitim alan öğrenciler; uluslararası geçerliliği olan diplomaya sahip oluyor. Türkiye’de yüksek lisansın üniversite dışında alınması mümkün değil, bizim öğrencilerimiz Avrupa’da yüksek denkliğine sahip olacaklar” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin dünyadaki en kapsamlı oyun girişimciliği programı DIGIAGE’yi satın aldığına dikkat çeken Tüzgen, “DIGIAGE ihraç ettiğimiz ilk ve tek program olma özelliği taşımakta. Bu hizmeti Azerbaycan'a ihraç ettik. Şu anda Doğu Avrupa programı yapıyoruz ve Makedonya merkezli olmak üzere Doğu Avrupa'dan katılımcıların iştirak edecekleri bir hizmeti ihraç ediyoruz” dedi.