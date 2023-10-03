Kocaeli Kitap Fuarı 13. kez kapılarını açıyor

EKONOMİ / KOCAELİ

7-15 Ekim tarihleri aralığında Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan 13. Kocaeli Kitap Fuarı Lansmanı düzenlendi. Toplantı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan ve Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Eren’nin katılımı ile gerçekleştirildi. Türk Edebiyatının güçlü yazarlarının katılacağı Kitap Fuarına İlber Ortaylı gibi tanınmış isimlere yer verilecek. Söyleşi ve imza gününe yoğun katılım olması beklenirken Fuara hedeflenen katılımcı sayısı 1 milyon olarak belirlendi. Ayrıca Kocaeli’de öğrenciler için ulaşım seferleri ve ring servisleri oluştururken, tramvayda da sefer sayıları arttırılacak.

“13 yılda 6,5 milyona yakın ziyaretçiyi sevdiği yazarlarla buluşturduk”

Kocaeli Kitap Fuarı’nı ilk olarak 2009’da kültür iklimine yeni bir soluk getirmek amacıyla hayata geçirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Şehrimizin sakinlerinin, gençlerinin ufuklarını genişletmek, onları ilham veren yazarlar, şairler ve düşünce insanlarıyla buluşturmaktı gayemiz. Kocaeli Kitap Fuarı’nın sadece yayınevlerinin kitaplarını tanıttığı, yazarların imza günü düzenlediği klasik bir buluşmanın ötesine geçip günün meselelerinin tartışıldığı, geleceğe yönelik düşünce iklimine katkı sağlayan bir platform olmasını hayal etmiştik. Son beş yılda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı olmamız bunun en büyük kanıtlarından biri. 2009’da 10 bin ziyaretçiyle başladığımız kitap buluşmamızda geçen yıl 905 bin kitapsevere ulaştık. Bu 13 yılda toplamda 6,5 milyona yakın ziyaretçiyi sevdiği yazarlarla buluşturduk. 4 bine yakın yazar ve şairi ağırladık, onları okuyucularıyla buluşturduk” dedi.

“Kitap Fuarı öncesinde Çocuk isimli dergimizi hayata geçirdik”

Şu bir gerçek ki görsel iletişimin ve sosyal medyanın baskısı altında hem maddi hem manevi olarak yazılı edebiyatımız kan kaybediyor diyen Gündoğdu, “Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz kitaptan uzaklaşıyor. Kocaeli Kitap Fuarı olarak en başından itibaren en büyük hedeflerimizden biri çocuk ve gençlerimize kitap sevgisini aşılamaktı. Geçen 13 senede Ağaçlar Kitap Açıyor, Kitap Kumbarası gibi onlarca eğlenceli etkinlikle ve çocuk, genç edebiyatının önemli isimlerini ağırlayarak gururla söyleyebilirim ki milyonlarca çocuğumuza ve gencimize ulaştık, kitap sevgisinin hayatlarının bir parçası olmalarına vesile olduk. Bence Kocaeli Kitap Fuarı olarak en büyük kazanımlarımızdan biri budur. Bu sene bu konuda bir aksiyon daha alarak Kitap Fuarı öncesinde Çocuk isimli dergimizi hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

“390 yayınevi dünya ve Türk edebiyatının önemli eserlerini ziyaretçilere sunacak”

Bu sene bizi heyecanlandıran bir diğer gelişme de sivil toplum kuruluşlarının ilgisi olduğunu söyleyen Gündoğdu, “102 STK, stantlarıyla 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda olacak. Bu dev kadro, 7 Ekim sabahından itibaren Kocaeli Kongre Merkezi’nde kitapseverleri bekliyor olacak. Kocaeli’nin yerel yayıncılarına kadar 390 yayınevi dünya ve Türk edebiyatının önemli eserlerini ziyaretçilere sunacak. Bu sene yerleşkemizi de ziyaretçilerimizin daha rahat edebilmesi için genişlettik. Tek parçada 8 bin metrekarelik çok ferah bir çadır alanı kurduk. Ayrıca bin 500 metrekarelik ek bir çadır alanımız daha var. Böylece Kocaeli Kongre Merkezi’nin 3 bin 500 metrekarelik kapalı alanı dahil 13 bin metrekarelik bir alanda sizleri ağırlayacağız” dedi.

Fuar kapsamındaki etkinlikler

13. Kocaeli Kitap Fuarı startını Kocaeli Üniversitesinde verecek diyen Gündoğdu, “4 Ekim’de üniversitemizde Açık Havada Sinema Keyfi ile başlayacağız. 6 Ekim Cuma sabahı ise artık klasikleşen Ağaçlar Kitap Açıyor etkinliğimiz Cumhuriyet Bulvarında yapılacak. Aynı günün akşamı saat 19:30’da açılışımızı gerçekleştireceğiz. Açılış için Şehri Okuyan İnsan adını verdiğimiz çok özel bir gösteri hazırladık. İnsanın inşa ettiği şehrin, insanı nasıl inşa ettiğini, insan-şehir etkileşimini bir yazarın gözünden dinleyeceğiz. Türkiye’nin ve dünyanın sayılı şehirlerine misafir olacak ve o şehirleri temsil eden zengin müzik repertuarını, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu koro şefi İhsan Özer’in yönetimindeki orkestra ile Hakan Aysev, Dilek Türkan, Ayfer Vardar’ın sesinden dinleyeceğiz. Açılış gecemizde 13. Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu olan ünlü sosyolog ve yazar Prof. Dr. Ümit Meriç de bizlerle olacak. Sayın Meriç aynı zamanda Fuarımızın ilk gününde “Seyyahların Aynasında Şehirler” isimli özel bir söyleşi ve imza günüyle kitapseverlerle buluşacak.”