Kocaeli Kitap Fuarı 14. kez kapılarını açtı

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14.’sü gerçekleştirilen Kocaeli Kitap Fuarı’nın resmi açılışı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Savaşın ve Acının Edebiyatı” teması ile yapılan kitap fuarında bu yıl 530 yayın evi, sahaf ve STK’lar stant açtı. 980 söyleşi, panel ve imzanın yapılacağı fuar 5-13 Ekim tarihlerinde açık olacak. 14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında "Bir Yürüyüşün Öyküsü" gösterisi yapıldı. Programa; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş başta olmak üzere devlet erkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

“Kitap Fuarı kent için önemli bir konumda”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Kentimiz ile bütünleşen, kentimizin marka değerinin yükselmesinde çok önemli bir mihenk taşı olan Kitap Fuarı’nın başlıyor olmasından dolayı çok ama çok mutluyuz. Kocaeli Üniversitesi olarak en başından beri Kitap Fuarını destekliyor ve bu büyük organizasyonun bir parçası olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kitap fuarı kentimiz için çok önemli. Dile kolay 14 yıl boyunca süren ve her yıl katlanarak devam eden bir rağbet. Biz de Kocaeli Üniversitesi olarak bu büyük organizasyonun parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ağaçlar kitap açıyor etkinliğimizde yeşil kampüsümüz de çok ağaç olduğu için öğrencilerimize kitaplar az geldi. Buradaki kitaplar hayat için hayal kurmak için var olan kitaplar. Hayal kurmak çok önemli aldığınız kitapların tadını çıkarmanızı diliyorum" dedi.

“Savaşlardan dolayı artık insanların sığınacağı tek yer sözcüklerin, kitapların arası”

Çok da neşeyle konuşabileceğimiz günlerden geçmiyoruz diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “İkinci dünya savaşından bu yana en zor koşulların içinden geçmekteyiz. Dünyada kan akmaya devam ediyor. Bu yıl sadece savaştan dolayı 100 bin insan öldü ve bunun sadece 50 bini Gazze’de yaşandı. Savaşlardan dolayı artık insanların sığınacağı bir yer kalmadı. Belki de insanlığın sığınabileceği tek sığınak entelektüel dünyanın yazdıkları oldu. Sözcüklerin, kitapların arası” açıklamasında bulundu. Büyükakın, “Dünyanın birçok yerinde zulüm devam ediyor. Bu zulme karşı mücadele de devam ediyor. İnsanoğlunun ilerleme tarihi ilahi olanla mücadeledir. Burada izini süreceğimiz şey ilahi olanla kurduğumuz irtibat ve bu irtibat ile kurduğumuz medeniyettir. Adaletin, barışın, kardeşliğin dünyasını oluşturmak için sığınacağımız yer kitaplardır. Bu nedenle bu yılın temasını Savaşın ve Acının edebiyatı yaptık. Bu tema ile bir kitap hazırladık. Dünyanın dört bir yanında savaşların ve direnişlerin edebiyatını bir araya getirdik” dedi.

“Kocaeli Kitap Fuarı, Türkiye’nin önemli fuarlarından biri”

Kocaeli Kitap Fuarı’nın her geçen gün büyüdüğünü ve Türkiye’nin en önemli fuarı arasına girdiğini belirten Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Kentimizin kitap okuma konusunda ne kadar tutkulu olduğunu görüyoruz. Burada yalnızca kitapları konuşmakla kalmıyor aynı zamanda kitapların da hayatımızdaki yerini vurguluyoruz. Kocaeli bir sanayi şehri olarak bilinse de bunun aksine aynı zamanda kültürel açıdan da çok hızlı gelişen önemli bir merkezdir ve kitap fuarımız bu kültürel gelişimine en güzel örneklerinden birisidir” dedi.

“Kültür rüzgarının Gazze’ye ulaşmasını diliyorum”

Kocaeli kitap fuarının açık olduğu süreç içinde Kocaeli’de bir kültür iklimi oluşturacağını belirten Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “Bine yakın söyleşinin kentimiz ile buluşacak olması çok önemli, gençlerimiz açısından da büyük farkındalıklar oluşturacaktır. Uzun yıllardır görmediğim kütüphaneleri Kocaeli’de gördüm. Kütüphaneler dışında dijitalleşmenin bu kadar hayatımıza girdiği bir dönemde Türkiye’nin en büyük fuarını yapmak gerçekten büyük öneme sahip. Burada esen kültür rüzgarının Gazze’ye ulaşmasını diliyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne, Başkanımız Tahir Büyükakın'na ve emeği geçenlere böylesine önemli bir işe imza attıkları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kocaeli Kitap Fuarı'nın Onur Konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten, konuşmasında; derin edebi ve medeniyet perspektifiyle, medeniyetlerin derin izlerini nasıl takip etmemiz gerektiğinin bilgisini paylaştı.