Kocaeli Kitap Fuarı 16. kez kapılarını açıyor

Kocaeli

Türkiye’nin söyleşi, etkinlik ve katılımcı sayısı bakımından en büyük kitap fuarı olarak öne çıkan Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, 16. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kocaeli’nin marka değerlerinden biri haline gelen fuar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla 3-11 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Her yıl ağaçların kitap açmasıyla müjdelenen Kocaeli Kitap Fuarı’nın bu yıl da binlerce kitapseveri ağırlaması bekleniyor. 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenecek söyleşi ve etkinliklerin yanı sıra çok sayıda yazar ve yayınevi de kitapseverlerle buluşacak. Kitapseverlerin fuar alanına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bu yıl da çeşitli ulaşım alternatifleri sunulacak. Ücretsiz ring seferleri, deniz ulaşımı ve üniversite ringlerinin yanı sıra ücretsiz otopark imkânı da sağlanacak. Fuar süresince alınacak ulaşım tedbirleriyle ziyaretçilerin Kocaeli Kongre Merkezi’ne rahat ve güvenli şekilde ulaşmaları hedefleniyor.

“2009 yılından bu yana düzenlenen fuarları toplam 9,4 milyon kişi ziyaret etti”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, düzenlediği toplantıda 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı’nın temasını, zengin etkinlik programını, yazar kadrosunu ve fuar kapsamında kitapseverleri bekleyen özel buluşmaları kamuoyuyla paylaştı. Kocaeli Kitap Fuarı’nın Türkiye’nin en büyük kitap fuarı unvanını taşıdığını vurgulayan Baraçlı. Fuarın gördüğü yoğun ilgiyi rakamlarla ortaya koyan Baraçlı, 2009 yılından bu yana düzenlenen fuarları toplam 9,4 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Maide Restoran’da düzenlenen lansman toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı’nın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Yavuz, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Taş, Kentim A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Albayrak ve Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta katıldı.

“Fuar ‘Her Kitap Bir Medeniyeti Yaşatır’ temasıyla gerçekleştirilecek”

Baraçlı, “Fuarımız, Kocaeli Kongre Merkezi ve otopark alanında kurulan çelik yapıyla birlikte 28 bin metrekarelik bir alana yayılacak. 9 gün boyunca her gün 10.30-21.30 saatleri arasında kitapseverlerle buluşacağız. Bu yıl 16. kez kapılarını açacak olan Kocaeli Kitap Fuarı’nın teması ise ‘Romanların ve Hatıratların İzinde’ olacak. Fuar ‘Her Kitap Bir Medeniyeti Yaşatır’ temasıyla gerçekleştirilecek. Tarih, edebiyat ve hafıza arasındaki ilişkiye bakarak geçmişi farklı kaynaklar üzerinden okuyacağız” dedi.

Baraçlı, “30 Eylül’de Gebze’de, 1 Ekim’de Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde sinema etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Bilindiği gibi sadece bu kentin ağaçları kitap açar. Bu yıl da fuar öncesinde ağaçlarımız kitap açacak. 2 Ekim Cuma sabahı saat 07.30’da ise “Ağaçlar Kitap Açtı” etkinliğimiz; İzmit Cumhuriyet Bulvarı, Gebze Çamlık Parkı ve Kocaeli Üniversitesi Kampüsü olmak üzere üç ayrı noktada ve eş zamanlı olarak başlayacak. Ağaçlarımız kitap açacak, kitap şehrin hayatına karışacak” şeklinde konuştu.

“Dokuz gün boyunca 1.065 söyleşi, panel ve imza etkinliği gerçekleştireceğiz”

Baraçlı, fuarın kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu yıl fuarımıza 515 yayınevi, STK ve sahaf katılacak. Dokuz gün boyunca 1.065 söyleşi, panel ve imza etkinliği gerçekleştireceğiz. 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar olacak. Fuarın resmi açılışı İnsan Hatırlar temasıyla 2 Ekim Cuma akşam saat 19.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde başlayacak. Edebiyatı, müziği, sinemayı ve görsel anlatımı bir araya getireceğimiz programda, farklı coğrafyalardan insan hikâyelerini sahneye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Türk edebiyat, siyaset ve entelektüel dünyasının önemli isimlerini Kocaelili kitapseverlerle buluşturacağını ifade eden Baraçlı, “Fuar kapsamında Tarihçi Erhan Afyoncu, Emrah Safa Gürkan, Kemal Sayar, Şermin Yaşar, Merve Gülcemal, Saliha Erdim, Nurullah Genç ve Tarık Tufan gibi çok sayıda önemli isim okurlarla bir araya gelecek. Uluslararası konuklar arasında ise Roger Crowley ve John Perkins yer alacak” diye konuştu.

Kocaeli Kitap Fuarı, imza günleri ve söyleşilerin yanı sıra özel oturumlarıyla da kitapseverleri buluşturacak. “Tarihi Yeniden Okumak” başlıklı oturumda Nurullah Genç, “Geçmişi Anlatmak: Tarih Nerede Biter, Hikâye Nerede Başlar?” başlıklı oturumda ise Roger Crowley yer alacak. Edebiyat, tarih, siyaset ve düşünce dünyasından farklı başlıkların ele alınacağı program kapsamında okurlar, önemli isimlerle bir araya gelerek farklı bakış açılarını dinleme fırsatı bulacak.

Fuar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 5 önemli eserin de lansmanı gerçekleştirilecek. “Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu VII / Bildiriler Kitabı”, “Spor Kenti Kocaeli: Dünden Bugüne”, “Soyut Vatan”, “Geçmişi Kim Anlatır: Tarih, Roman, Hafıza” ve Kocaeli’yi konu alan “Aslı Gibidir” adlı roman, kentin kültür, tarih, spor ve şehir hafızasına ilişkin farklı çalışmaları bir araya getirecek. Eserlerin, Kocaeli’nin kültürel birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunması hedefleniyor.

Kocaeli Kitap Fuarı, sınırlarını aşıp uluslararası arenaya taşınan etkili bir konuma ilerliyor”

Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren “Kocaeli Kitap Fuarı, kendi sınırlarını aşıp uluslararası arenaya taşınan etkili bir konuma doğru ilerliyor. Üniversiteler sadece akademik bilgi üreten kurumlar değil, ayrıca o bilgiyi toplum ile paylaşan kurumlar olarak görülmelidir. Bu çerçevede biz de bu fuarda da en üst seviyede katkı vermeye çalışacağız. Kocaeli Kitap Fuarı’na son derece büyük bir ilgi var. Bu da kentin sanata, bilime, kültüre ne kadar değer verdiğinin göstergesi” dedi.

Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Taş, “Milli Eğitim camiası olarak biz de çok heyecanlıyız. Öğrenciler her yıl Kocaeli Kitap Fuarı’nın ne zaman gerçekleşeceğini merak ederek takip ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olarak olduğu gibi binlerce öğrencimizi fiili olarak Kocaeli Kitap Fuarı’na taşıyor. Bu yılda öğrencilerin aileleri ile birlikte ziyaret etmelerini istiyoruz” diye konuştu.