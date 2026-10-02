Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı 16. kez kapılarını açtı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, “İnsan Hatırlar” temasıyla açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış programı, sanatın ve edebiyatın buluştuğu özel bir konsere sahne oldu. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası’nın önemli sanatçılarla birlikte sahne aldığı konserde, usta oyuncu Yetkin Dikinciler de anlatımıyla geceye eşlik etti. Müzik ve anlatımın iç içe geçtiği konser, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Törene; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Darcan, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri; Sami Çakır, Veysel Tipioğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, KOÜ eski Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurul Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar ile fuarın bu yılki onur konuğu Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar katıldı.

“Fuarı ilk yıl 50 bin kişi ziyaret etti”

Kitap fuarının açılışında konuşan Büyükakın, “Yine içimiz kıpır kıpır. Kağıttan dünyaların keşfi için bir aradayız. 2009 yılında kitap fuarıyla ilgili bir yolculuğa çıkmıştık. Bir şehir için hayal kurduğunuzda ve o hayali gerçekleştirmek için uzun uzun düşündüğünüzde bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Biz de o düşünceyle çıktığımız bu yolculukta bugünlere geldik. İlk yıl 50 bin kişi ziyaret etti ve herkes fuarı çok beğendi” dedi.

“Her yerden aynı anda başlamak gerekiyor”

Büyükakın, “İsli puslu, kokan, kasvetli, durup dinlenmek anlamak yaşanmak istenmeyen bir şehirden bahsediyorduk. Baktığınızda çok uğraşmak, birçok parçayı yan yana koymak lazımdı. İnsanın şehirle bağını düşündüğünüzde mimari, çevre, kültür hayatı, sanat, spor, yaşlı, kadın gibi bunları hep birlikte düşünüyorsunuz. Her yerden aynı anda başlamak, insanı ve şehri birlikte düşünmek gerekiyor. Şehriler kolektif hatıralardır. Yaşarken biriktiriyoruz. Hatıralarımızı oluştururken şehir de inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İnanıyorum ki 100’üncüsü de yapılacak”

Kitap fuarının geleceğine ilişkin de mesaj veren Büyükakın, “Bu sene kitap fuarının 16’ncısı ama inanıyorum ki 100’üncüsü de yapılacak. Kitap fuarını yaparken sadece bugünde yaşamıyorum. Bugünle yarın arasında, bugünle dün arasında benim zihin dünyamda bir kopukluk yok. Geçmişte yaşıyorum ama geleceğe de aynı gözle bakıyorum. İkisi de bir arada gönlümde, zihnimde duruyor. Çünkü hafızası olmayanın, geçmişi olmayanın geleceği de olmuyor” şeklinde konuştu.

“Dile ve insanlara yatırım yapmak gerekiyor”

Büyükakın, “Dil soyut vatandır. Dil yoksa vatan da yoktur. İnsanların aynı duyguları paylaşırken kaçınılmaz aracı dildir. Birlikte bir ortak gelecek inşa ederler. Ortak gelecek ortak dil olmadan inşa edilemez. Ancak farklılıkları kabul eden toplulukların oradan bir zenginlik yaratması ve oradan başka bir ufka şehri taşıması mümkün. Şehir farklılıklarıyla birlikte zengindir. Sadece saz olsa diğer enstrümanlarla güzel bir resital dinleyebilir misiniz? Her birimizin rengiyle çok güzel bir kıvam oluşuyor ve toplumlar ancak öyle yükseliyor. Dile ve insanlara yatırım yapmak gerekiyor” diye konuştu.

“İnsan hafızasını unuttuğunda kimlik kaybolur”

Kocaeli’nin markasını oluşturmak için şehrin hikayelerini yazmaya başladıklarını belirten Büyükakın, “Şehir insanıyla birlikte şehir oluyor. Roman yazılmayan bir şehirde tiyatro metinleri de yazılmıyor. Bir insan hafızasını unuttuğunda kimlik kaybolur. Bu şehri güzelleştireceksek o zaman her tarafa dokunmamız gerekiyor. Ne çocuğu ne genci ne kadını ne yaşlıyı hiçbirini unutmadan hepsini kucaklayarak aynı dili konuşturarak aynı duyguların etrafında buluşturarak çalışmalıyız. İşte biz bu kitap fuarını bu yüzden düzenliyoruz. Ağaç dikerken de denizi temizlerken de garibin elinden tutarken de aynı hedefe koşuyoruz. Bunların bir tanesi eksik kaldığında olmuyor. Aynı hedefe doğru yönelirsek oluyor” İfadelerini kullandı.

“Ben bu şehrin insanına, gençlerine güveniyorum”

Büyükakın, “Sağlam kökleriniz varsa rüzgarda eğilmezsiniz. Bu, şehrinizin entelektüel mirasına sahip çıktıkça kitap fuarları düzenledikçe olacak. Taş üstüne taş koyduğunuzda her şey oluyor. Ben bu şehrin insanına, gençlerine güveniyorum bu toplumun derinde taşıdığı değerlere inanıyorum” şeklinde konuştu.