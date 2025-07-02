Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu haziran ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ayhan Zeytinoğlu, haziran ayında ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak, 20 milyar 537 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. Zeytinoğlu, takvim etkisinin de olumlu yansımasıyla birlikte ihracatta sınırlı bir artış olduğunu dile getirdi.

Haziran ayında ithalat 28 milyar 708 milyon dolar

Haziran ayı ithalatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayhan Zeytinoğlu, haziran ayında ithalatın yüzde 15,3 artışla 28 milyar 708 milyon dolar olduğunu belirtti. Zeytinoğlu, “İthalatın alt kalemlerine bakıldığında; yatırım (sermaye) mallarında yüzde 13,5 ve hammadde (ara mallar) ithalatındaki yüzde 11,8’lik artışı önemli buluyoruz. Bununla birlikte, tüketim malları ithalatındaki yüzde 32,5 düzeyindeki artışı ise dikkat edilmesi gereken bir artış olarak değerlendiriyoruz” diye ifade etti.

AB ülkelerine yapılan ihracatta artış

Ayhan Zeytinoğlu, en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkeye bakıldığında; Almanya ile yüzde 11,3 artış, ABD ile yüzde 6,5 azalış, İngiltere ile yüzde 10,8 artış, İtalya yüzde 8,6 artış ve Fransa ile yüzde 19,5’luk artışlar olduğunu dile getirdi. Zeytinoğlu, “Özellikle de en büyük ticaret pazarımız olan AB ülkelerine yaptığımız ihracat artışlarını olumlu bulmakla beraber artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Ayrıca, pazar çeşitlendirmemizle birlikte Ortadoğu ülkelerine yaptığımız ihracat artışlarının da olumlu etkisinin devam ettiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.