Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, işgücü verilerini değerlendirdi

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK'in açıkladığı aralık ayı işgücü verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Aralık ayında işssizlik oranının yüzde 7,7 olarak açıklandığını ifade eden Ayhan Zeytinoğlu, bir önceki ylın aralık ayına göre 0,9 puan azaldığını ifade etti. Zeytinoğlu, "İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 42 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bin kişi oldu” dedi.

"Çalışabilir nüfusun asgari 54 milyona yükselmesi gerekiyor"

Ayhan Zeytinoğlu, "“Yeni ticaret anlaşmalarıyla kızışan küresel rekabet ortamında, nüfusumuza oranla çalışan sayısının 46 ila 50 milyon bandında olması gerektiğini her ortamda vurguluyoruz. TÜİK’in nüfus projeksiyonlarına göre 2030’da nüfusumuzun 88 milyon, 2050’de 93 milyona ulaşması bekleniyor. Bu senaryoya göre çalışabilir nüfusumuzun asgari 54 milyona yükselmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Sanayi sektöründe istihdam 1 yılda 178 bin 708 kişi azaldı"

İmalat sanayi istihdamındaki rakamlara dikkat çeken Zeytinoğlu, “TÜİK’in kasım ayı çalışan istatistiklerine göre, sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısı kasım ayında 4 milyon 820 bine gerilemişti. Ağustos 2023’te sanayi istihdamı 5 milyon 111 bin 150 ile zirveyi görmüştü. Ağustos 2024’ten bu yana ise 5 milyon sınırını tekrar göremedik. Sanayi sektöründe istihdam 1 yılda 178 bin 708 kişi azaldı" dedi.

Zeytinoğlu,"Sanayi sektöründe çalışan sayısındaki düşüş 16. aya ulaştı. Sanayinin en önemli alt sektörü olarak görülen imalat sanayisinde çalışan sayısı ise yılık bazda yüzde 3,9 geriledi ve 181 bin 257 kişilik kayıp yaşandı. Bu rakam imalatta istihdamın 4 yılın dibine indiğini ve Ocak 2022’den bu yana görülen en düşük seviyenin kaydedildiğini gösteriyor. Sanayi istihdamındaki ivmelenmeyi tekrar yakalamamız büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.