Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu sanayi üretim endeksini değerlendirdi

Kocaeli/Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK' in açıkladığı ekim ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayhan Zeytinoğlu, “Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,2 artarken, aylık bazda yüzde 0,8 azalış gösterdi. Eylül ayından bu yana sanayi üretiminde devam eden düşüş trendi, mevcut kur politikasının uzun vadede sürdürülebilir olmadığına işaret ediyor"dedi. Zeytinoğlu," Diğer taraftan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ekim ayı endeksinin bu yıl içerisindeki en düşük değerine ulaştığını görüyoruz. Üretim ve yatırım açısından belirleyici olan ara malı ve sermaye malı alt kalemlerindeki aylık düşüşlerden ise endişe duyuyoruz” diye konuştu.

İmalat sanayisinde yüzde 27,5 artış



Alt kalemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayhan Zeytinoğlu, “Yıllık değişimlere baktığımızda; özellikle imalat sanayinde yüzde 27,5 ile yüksek teknoloji ürünlerindeki güçlü artışlar dikkat çekiyor" dedi. Zeytinoğlu, Bu kalemdeki artış özellikle savunma sanayiinin Türkiye’nin sanayileşme gücü ve ekonomik kalkınması açısından stratejik önemde olduğunu vurguluyor” şeklinde konuştu.