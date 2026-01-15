Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

Kocaeli/Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı aralık ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ayhan Zeytinoğlu, “Bütçe aralık ayında 528,13 milyar TL, 2025 yılının tamamında ise 1 trilyon 779 milyar TL açık verdi” dedi. Geçen yılın bütçe açığının 2 trilyon 106 milyar TL ye ulaştığını ifade eden Zeytinoğlu, gider tarafından yapılan azaltımlar ile 2025 yılı bütçesinde OVP beklentisinin üzerinde bir iyileşme olduğunu söyledi.

Ayhan Zeytinoğlu, “Bütçe açığının OVP’de 1 trilyon 939 milyar TL olacağı öngörülmüştü. Harcama kaleminde yaşanan bu iyileşmenin, sanayicimizin kullanımına açılacak kredi musluklarına dönüşeceğine inanıyoruz. Kredi faizlerindeki düşüşün önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde de olumlu bir etki yaratmasını bekliyoruz” dedi.