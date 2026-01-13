Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Merkez Bankası tarafından açıklanan kasım ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Kasım ayında cari işlemler hesabı 3 milyar 996 milyon dolar açık verdi. Böylece cari işlemler hesabında 4 ay sonra açık vermiş olduk” dedi.

Zeytinoğlu; “Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı kasım ayında 6 milyar 385 milyon dolar olurken, hizmetler dengesi 3 milyar 926 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre kasım ayında cari açık 23,2 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 68,4 milyar dolar açık verdi. Dış ticaret açığı geçen yılın üzerinde gerçekleştiği için yıllık açığımızın yükseldiğini biliyoruz. Hizmet gelirlerinin ise cari fazlaya etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Hizmetler dengesinde olduğu gibi dış ticarette de açık vermemeyi temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Reformlarla yabancı yatırımlar çekilmeli”

KSO Başkanı Zeytinoğlu “2025 yılı kasım ayında yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar dolar katkı verdi. Kasım ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 343 milyon dolar oldu. 2006-2007 yıllarında önemli reformlar sayesinde AB başta olmak üzere tüm dünyadan 18 milyar dolar bandına dayanan yatırım çekmiştik. Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımları tekrar bu seviyeye çıkarabilmek için reformların yapılması hayati önem taşıyor. Ülkemizin yıllık 25-30 milyar dolar yatırım çekme potansiyeli bulunuyor” ifadelerini kullandı.