Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu enflasyon ve dış ticaret verilerini değerlendirdi

Kocaeli/Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi. Ocak ayı enflasyonunun beklentilere paralel şekilde, gıda öncülüğünde yüklediğini belirten Zeytinoğlu, "Geçtiğimiz ay biz de asgari ücret artışına bağlı olarak ocak ayında enflasyonda yükseliş beklediğimizi vurgulamıştık. Merkez Bankası’nın bir puanlık faiz indirimi de bu ayki enflasyonun yüksek geleceğinin işareti olmuştu" dedi.

Ocak ayında TÜFE yüzde 4.84 arttı



Ayhan Zeytinoğlu, "Ocak ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 4,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 30,65 olarak gerçekleşti. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aylık bazda yüzde 2,67; yıllık bazda ise yüzde 27,17 oranında arttı. Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 27,10 artarken, ara mallarında yıllık yüzde 25,69 ve sermaye mallarında yüzde 29,24 arttı" dedi.

Sıkı para politikasına rağmen enflasyonda istenen düşüş sağlanamadı



Merkez Bankası'nın sürdürdüğü sıkı para politikasına rağmen enflasyonla mücalede istenen düşüşün sağlanamadığını ifade eden Ayhan Zeytinoğlu, " Mevcut hükümetimizin 2004–2005 yıllarında hayata geçirdiği önemli reformlar sayesinde, başta AB ülkeleri olmak üzere tüm dünyadan yatırım çekmiştik. Enflasyonla mücadelede de yine uluslararası yatırımları çekmenin en etkili ve en kolay yöntemlerden biri olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Kobilere 100 milyar liralık finansman paketi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imalat sanayine yönelik açıklanan 100 milyar liralık finansman paketinin kobilere can suyu olmasını ümit ettiğini ifade eden Ayhan Zeytinoğlu, "Ticaret Bakanlığımız da dün Ocak ayında ihracatımızın olumsuz takvim etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Umarız ihracatta da önümüzdeki ay, geçtiğimiz aylarda yakaladığımız ivmeye tekrardan ulaşırız” diye belirtti.