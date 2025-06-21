Kocaeli Sanayi Odası’nda 31. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İZAYDAŞ Genel Müdürü Vahit Balahorlu, Şahabettin Bilgisu’nun kızı Ayşen Yengin ve kardeşi Bilge Yener, oda meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Törende, sanayi ve çevrenin birlikte ilerleyebileceğini somut örneklerle ortaya koyan projeler değerlendirildi, sürdürülebilirlik, karbon ayak izinin azaltılması, yenilenebilir enerji ve su tasarrufu gibi çevresel kriterlere göre ödüller dağıtıldı.

“Ekonomide ve ekolojide denge”

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, konuşmasına ödüle ismini veren merhum Şahabettin Bilgisu’yu anarak başladı. Zeytinoğlu, sanayi ile çevre arasında kurulması gereken dengeye dikkat çekerek, “İklim değişikliğinin etkileri her geçen gün daha da görünür hale geliyor. Bu nedenle çevresel altyapı yatırımlarının önemi her geçen gün artıyor. Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve sanayi kuruluşlarımızın bu konudaki katkılarıyla Kocaeli, çevre projelerinde öncü konumda yer alıyor” dedi.

Kentin çevresel yatırımlarda yalnızca yasal zorunlulukları değil, aynı zamanda bölgeye özgü yenilikçi yaklaşımları benimsediğine dikkat çeken Zeytinoğlu, sanayiciler olarak bu çabaların destekçisi olduklarını vurguladı. Koku önleyici kapalı dolum sistemleri, gece görüşlü baca kameraları, vidanjör takip sistemleri ve ileri arıtım uygulamaları gibi Kocaeli’ye has projelere örnekler veren Zeytinoğlu, tüm bu uygulamaların diğer illere örnek teşkil ettiğini söyledi.

Sadece Kocaeli’de başlayıp sonra Türkiye genelinde yaygınlaşan uygulamalarla çevre konusunda ciddi bir farkındalık oluşturduklarını söyleyen Zeytinoğlu, “Ancak buna rağmen çevre sorunlarının tek sorumlusu olarak sanayicilerin gösterilmesi bizleri üzüyor” ifadelerini kullandı.

“Yeşil dönüşüm zor ama gerekli”

Küresel düzeyde yaşanan iklim kriziyle mücadelede Türkiye’nin de Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması doğrultusunda adımlar attığını belirten Zeytinoğlu, bu sürecin zorluklarına da değindi. Avrupa’nın 2050, Türkiye’nin ise 2053 yılına kadar iklim nötr olmayı hedeflediğini hatırlatarak, “Bu hedeflere ulaşmak kolay değil. TEPAV’ın araştırmasına göre Türkiye, SKDM’den en fazla etkilenecek üçüncü ülke. Şirketlerimizin yalnızca dörtte biri karbon ayak izi hesabı yapabiliyor. Uzun bir yolumuz var ama bu dönüşüm fırsatlara da kapı aralıyor” dedi.

Karbon yoğun sektörlerde üretim yapan firmaların özellikle etkileneceğini söyleyen Zeytinoğlu, Türkiye’nin bu sürece uyum sağlayabilmesi için Emisyon Ticaret Sistemi’nin devreye alınmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca toplanan bütçelerin yeşil dönüşüm projelerinde kullanılabileceğini belirterek, “Bu süreci sadece bir risk değil, aynı zamanda yeni iş alanları doğuracak bir fırsat olarak görmeliyiz” ifadelerini kullandı.

TOBB ve odalar olarak bu dönüşüme hazırlık amacıyla birçok proje ve eğitim gerçekleştirdiklerini söyleyen Zeytinoğlu, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da çevreye duyarlı firmalarımızı ödüllendiriyoruz. Bu tören, farkındalık yaratma adına çok kıymetli. Tüm firmalarımızı gönülden tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Temiz üretim ve güçlü sanayi birlikte yürümelidir”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş yaptığı konuşmada, sanayinin başkenti olan Kocaeli’de çevreci bir vizyonun varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Bu şehir güçlü bir sanayiye sahip ama aynı zamanda temiz bir çevreye duyulan sorumlulukla da hareket ediyor. Birini diğerine feda etme lüksümüz yok. Temiz üretim ve güçlü sanayi bizim için birlikte yürütülmesi gereken iki temel kavramdır” dedi.

İZAYDAŞ ve Büyükşehir’den destek

İZAYDAŞ Genel Müdürü Vahit Balahorlu konuşmasında, çevresel sürdürülebilirlik ve teknik gelişmeler doğrultusunda sanayiye destek verdiklerini belirtti. Ödül alan firmalara atık bertarafında özel indirimler sağlanacağını söyleyen Balahorlu, bu sürecin bir marka hedefi doğrultusunda devam ettiğini ifade etti.

Çevre Koruma Daire Başkanı Mesut Önem de konuşmasında, Kocaeli’nin yürüttüğü çevre projelerinin Türkiye genelinde örnek gösterildiğini belirtti. “Bu sadece bir ödül töreni değil, aynı zamanda güçlü bir çevresel duruşun yansımasıdır” diyerek sürecin tüm paydaşlarla birlikte yürütüldüğünü vurguladı.

Beş farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu

Jüri Özel Ödülü: ENTEK Elektrik Üretimi A.Ş.

Büyük Ölçekli İşletme Karma Sektör Çevre Ödülü - Gülçiçek Kimya Ve Uçan Yağlar San. Ve Tic. A.Ş

Büyük Ölçekli İşletme Otomotiv Tedarik Sanayi Çevre Ödülü- Sango Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

KOBİ Kategorisi Çevre Ödülü - SAMM Teknoloji İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Büyük Ölçekli İşletme Çevre Ödülü - Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.