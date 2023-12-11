Kocaeli Sanayi Odası’ndan, savunma sanayini buluşturan etkinlik

SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

Savunma Sanayi Başkanlığı ve firmaların katılımı ile gerçekleştirilen ‘Savunma Sanayi Kocaeli Buluşması’ ve Match4Industry ikili iş görüşmeleri etkinliği eş zamanlı olarak Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İki gün boyunca devam eden etkinliğe yerli ve yabancı firmaların katılımı yoğun oldu. ‘Savunma Sanayi Kocaeli Buluşması’ etkinliği ilk gün etkinliğe katılan vakıf şirketlerinin sunumları, ikinci günde ise ikili görüşmeler ile devam etti. Programa katılan Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan Ayşegül Derme, ASELSAN’dan Mustafa İlik, HAVELSAN’dan Miray Nur Servi, ROKETSAN’dan Murat Türker, TUSAŞ’tan Umay Kunt, TEI’dan Erdem Kuşçu, Makine ve Kimya Endüstrisi’nden İlknur Eröz, STM’den Fatih Konya, FNSS’den Nuri Akyürek, TÜBİTAK-SAGE’den Serhat Yaprak ve BMC’den Kadir Uçak, katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında on ikincisi organize edilen Match4Industry etkinliği de iki gün boyunca katılımcıları ağırlayarak firmalar arası ticari ve teknolojik iş ortaklıklarının kurulması konusunda köprü olma görevini sürdürdü. Yerli ve yabancı firmalar iş fırsatlarını keşfetmek, yeni bağlantılar kurmak ve endüstrideki son gelişmeleri takip etmek üzere Kocaeli’de bir araya geldi. 125 Türk ve yabancı firmanın katılım sağladığı etkinlikte otomotiv yan sanayi, makine, metal, otomasyon, plastik, kimya, yapı malzemeleri, bilişim ve iletişim teknolojileri, endüstriyel hizmetler ve danışmanlık alanında faaliyet gösteren firmalar yer aldı.

Savunma Sanayi Yerlileşme Projesi

Ülkemiz için savunma ve havacılık sektörü stratejik bir öneme sahiptir diyen Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, 2022 gelirlerine göre küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi firması listesine 4 Türk firmamız girdi. Listede ASELSAN 60, Baykar 76, Türk Havacılık Uzay Sanayii 82 ve Roketsan 100. sırada yer aldı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Buradan hareketle oda olarak, üyemiz sanayi kuruluşlarının savunma sanayii tedarik zincirinde yer alabilmelerine destek olabilmek amacı ile “Savunma Sanayi Yerlileşme Projesi”ni yürütüyoruz. Hedefimiz; üyelerimizin savunma sanayi pazarına açılmasını ve ilimizin savunma sanayinden hak ettiği payı almasını sağlamaktır” dedi.

KSS’ye millileştirmenin altın çağı ödülü

“Savunma Sanayi Yerlileşme Projesi”ni 2014 yılında başlattıklarını vurgulayan Ayhan Zeytinoğlu, “Proje kapsamında il buluşmaları, ikili iş görüşmeleri, tedarikçi günü etkinlikleri ve saha ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 3 bin 500’ün üzerinde iş görüşmesi yapılmasını sağladık. Tüm bu çalışmalarımızı daha da somut hale getirmek ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yerlileştirilmesi planlanan ekipmanları üretebilmek için 2019 yılında Odamız önderliğinde ve 64 üyemizin de ortaklığı ile “Kocaeli Savunma Sanayi Şirketi”ni kurduk. KSS olarak ürettiğimiz ve ASELSAN’ın sistemlerinde kullanılan “Meteorolojik Gözlem ve Küresel Konumlandırma Sistemi” ile Millileştirmenin Altın Çağı Ödülü’nü aldık. Savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu, yurtdışından tedarik edilen ve ileri teknoloji gerektiren cihaz ve sistemlerin yerli üretimi için ASELSAN ile kurduğumuz işbirliği çalışmalarını geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Savunma Sanayi Kocaeli Buluşması firmalar için önemli bir fırsat”

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Savunma Sanayi Kocaeli Buluşması” etkinliğinde bir araya gelmemizin sebebine dönecek olursak, etkinliğimizde; Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş., TUSAŞ, TEİ, STM, TÜBİTAK SAGE, BMC ve FNSS, yer alıyor. İl olarak savunma sanayinde olmamız gereken yerde değiliz. Bu sebeple savunma sanayine tedarikçi olmak isteyen firmalarımız için bu etkinlik önemli bir fırsat. Yurt dışından ithal edilen savunma sanayi ürünlerinin yerli teminine ilişkin ikili iş görüşmeleri ile işbirliği kurabilme imkanı. Bugün SSB ve ana yüklenici firmaların tedarik süreçleri konusundaki sunumlarını dinleyecek, yarın da ikili iş görüşmelerini organize edeceğiz. Randevu alınan ikili iş görüşmesi sayısı 465’in üzerinde” dedi.