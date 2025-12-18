Kocaeli sivil toplum şûrası başladı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki sivil toplum kuruluşlarını, kamu kurumlarını ve akademik çevreleri aynı masa etrafında buluşturacak önemli bir organizasyona daha imza attı. Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kocaeli Sivil Toplum Şûrası, şehir yaşamının kalitesini artırmak ve toplumsal sorunlara ortak çözümler üretmek gibi amaçlarla alanında uzman isimler ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde başlayan Kocaeli Sivil Toplum Şûrası açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı katıldı. Ayrıca programın ilk safhasında gösterilen tanıtım filminin ardından Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Şûra Teknik ve Mevcut Durum Sunumu Prof. Dr. Suat Kolukırık, Z. Uluslararası İyilik Ödülleri Sahibi Turgut Kılıç konuşmalarını gerçekleştirdi.

“Güçlü STK, güçlü Türkiye demek”

Şûranın Teknik ve Mevcut Durum Sunumu’nu yapan Prof. Dr. Suat Kolukırık, sivil toplumun devlet ile vatandaş arasında yapıcı bir köprü olduğuna dikkat çekerek, “Güçlü STK, güçlü ve demokratik Türkiye demektir. Kocaeli, Türkiye genelinde örgütlenme açısından 5’inci sırada yer alıyor. Bu şûrada 11 farklı masada, uzmanlar ve raportörler eşliğinde önemli çalışmalar yapılacak” dedi.

“Kendimi şanslı hissediyorum”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dirençli şehirlerin oluşması için sivil toplumun ayakta kalması gerektiğini vurguladı, "Büyükşehir olarak size her türlü desteğe hazırız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, STK'ları, şehrimiz açısından potansiyeli yüksek yapılar olarak gördüğünü belirterek başladı. Başkan Büyükakın, "Çünkü gönüllü iş yapıyorlar. Bunu ne yaparsanız yapın, satın alamazsınız. Gönüllü insanların olması, bir şehrin en önemli unsurudur. O yüzden ben, kendimi şanslı hissediyorum. Bu kenti güzelleştiren herkes bir teşekkürü hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Sivil toplum her zaman önemlidir

Dirençli şehirler kavramı üzerinden sivil toplumun önemine vurgu yapan Büyükakın, “Dirençli şehirden kastım, binaların sağlamlığı değil. Göçlere karşı, toplumsal bölünmüşlüklere karşı dirençli şehir olarak düşünmeliyiz. Milletlerin direnci aynı zamanla onların organize olma kapasitelerine bağlıdır. Bu noktada Kurtuluş Savaşı'na gitmek lazım. O dönem bütün ordularımız dağıtılmıştı. Ama gayri nizami orduları vardı bu milletin. Fatma Seher, Nene Hatun, Yahya Kaptan ve nice isimsiz kahraman ortaya çıktı. O insanlar, zorlu şartlar altında bir anda sanki düzenli orduymuş gibi hareket etmeye başladılar ve bu ülkeyi ayağa kaldırdılar. STK meselesine bu açıdan bakmak lazım” şeklinde konuştu.

Büyükakın, “Her şeyi bilebilirsiniz ama yaptıracak insanlar bulamadığınızda hiçbir işe yaramaz. Toplumların çöküşü üzerine yapılan araştırmalarda şu tespit yapılıyor; Toplumlar ortam değerlere ait duyguları kaybettiğinde çöküş başlar. Yani bizi biz yapan değerleri kaybettiğimizde. Peki buna ne sebep olur? O toplumun düşünen kesimi hakikatten vazgeçtiğinde, yaratıcılık, üretkenlik, verimlilik değil, tüketim genel geçer akçe olur. Bizi biz yapan değerleri söylerken aynı şeyleri hissettiğimizde, o toplum bir ve beraber oluyor. 6 Şubat depremlerinde bunu gördük. Bir araya geldik ve bölgeye adeta yardım yağdırdık. Dünyanın hiçbir milleti, 11 ilin zarar gördüğü böyle bir afetten kısa süre sonra ayağa kalkamazdı. Pandemi döneminde de benzerini gördük” dedi.

Destek vermeye devam edeceğiz

Bir milletin gerçek gücünün, insanları arasındaki görünmez ağlardan oluştuğunu dile getiren Büyükakın, “Top da atsanız, o toplumu yıkamazsınız. O yüzden sivil toplumun ayakta kalması, dirençli şehirlerin oluşması için de çok önemli. İdareciler, şehirlerinin geleceğini sağlam temeller üzerini oturmak istiyorsa, sivil toplumu ayakta tutar. Biz, iyiliğe ulaşmaya devam edeceğiz. Negatif gündemle uğraşmayacağız. Hayrın peşinde koşacağız. Bunu da sivil toplumun gücü sayesinde başaracağız. Biz bu noktada sizin önünüzü açmaya hazırız. Kentteki çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler ve yaşlılar için her türlü projeyi hayata geçirmeniz için bugüne kadar destek verdik, vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.