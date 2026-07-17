Kocaeli, Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği ve desteklediği organizasyonlarla kentin spor kültürünü ve uluslararası marka değerini güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, su sporlarında bir uluslararası organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Dünya Sualtı Sporları Federasyonu (CMAS), Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gebze Belediyesi iş birliğinde düzenlediği Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası, 16-26 Temmuz tarihleri arasında Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla Kocaeli'nin su sporlarında öncü bir kent haline gelmesi hedeflenirken, kentin uluslararası su sporları organizasyonlarının önemli merkezlerinden biri olması için de çalışmalar sürdürülüyor. Bu doğrultuda su sporlarının Kocaeli genelinde daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Organizasyona Türkiye, Arjantin, Amerika, Avustralya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere, Kolombiya, Polonya ve Yeni Zelenda olmak üzere toplam 12 ülkeden 520 sporcu katılım sağlıyor. Dünyanın dört bir yanından ‘Sporun Başkenti Kocaeli’ye gelen milli sporcular 10 gün boyunca Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda dünya şampiyonu olabilmek için kıyasıya mücadele edecek.