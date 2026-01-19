Kocaeli, Türk Dünyası’nın kültürel buluşma noktası oldu

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dünyası Buluşmaları “Ortak Miras Tek Yürek” kültür etkinliği Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Türk Dünyası’nın ortak tarihini, kültürünü ve kardeşlik bağlarını sanat aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçlayan program Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve KKTC başta olmak üzere Türk Dünyası’na mensup ülkelerin kültürel değerlerini aynı çatı altında buluşturdu.

Türk Dünyası’nın ortak kültürel mirasını ve gücünü bir kez daha gözler önüne seren programı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti MKYK Üyeleri Serpil Yılmaz, Davut Şiviloğlu, Kocaeli İl Başkanı Şahin Dr. Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nur Zafer Cantürk, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sapiyev Yerkebulan Onalbekuly, Kırgizistan İstanbul Başkonsolosu Çıngız Toktobekov, KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendel ve eşi Salih Mendel, Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Konsolosu Peter Szanto, Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Handurdı Turayev, Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Ayrat Gataullin, katıldı.

“Ortak Miras Tek Yürek” başlığıyla düzenlenen etkinlikte, Türk Dünyası ile paylaşılan köklü tarihsel bağlar ön plana çıkarıldı. Kültürel diplomasiyi güçlendirmeyi amaçlayan organizasyon, Kocaeli’nin Türk Dünyası kültürel buluşmalarında önemli bir merkez olma hedefini de pekiştirdi. Etkinlik, Türk devletleri arasındaki kültürel aidiyetin güçlenmesine ve Türk Birliği’nin daha da kuvvetlenmesine katkı sundu

“Kocaeli’de büyük bir toy kuralım”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Ortak Miras Tek Yürek çalışmasının ilk etkinliği Kocaeli’de yapılıyor. Bu nedenle çok mutluyuz. Önümüzdeki yüzyıl Türklüğün yükselişinin, barışın ve kardeşliğin yüzyılı olacak. Bu vizyonun arkasında devasa bir güç var. Avrupa Birliği’ne denk bir yüzölçümü, 166 milyonluk dinamik bir nüfus ve 1,5 trilyon dolarlık dev bir ekonomi var. Kocaeli’de büyük bir toy kuralım. Biz ev sahibi olmaya hazırız. 2,1 milyonluk nüfusu ile Türkiye’nin endüstri kalbi olan şehrimiz hem üniversiteleri hem serbest bölgeleriyle iş dünyası buluşmalarının merkezi olmaya da adaydır" ifadelerini kullandı.

Kürşad Zorlu’dan Kocaeli’de gençlik kampı müjdesi

Kocaeli’deki üniversitelerde eğitim gören gençlerle bahar aylarında bir gençlik kampı düzenleme kararı aldıklarını duyuran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu “Kocaeli’ye son gelişimde Başkan Büyükakın’a ülkemin her sathında Ortak Miras Tek Yürek faaliyetlerini yaymak isteğimi ilettim. Başkanımız da Kocaeli’nin ev sahibi olmaya hazır olduğunu söyleyerek, kapılarını bize açtı” dedi.

Türk Dünyası Dans Topluluğu ile Kırgızistan ve Türk Dünyası’nın ünlü ses sanatçısı Gulzade Rysqulova, gecede ortak bir gösteriye imza attı. Rysqulova’nın Kırgızca ve Türkçe seslendirdiği eserler, ortak tarih ve kültürel bağları sahneye taşıdı. Programın ilerleyen bölümünde sahne alan Ferhat Göçer ise seslendirdiği sevilen eserlerle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Gecede, başta Prof. Dr. Kürşad Zorlu olmak üzere Başkan Tahir Büyükakın ve protokol üyeleri sahneye çıkarak etkinlikte yer alan sanatçılara teşekkür çiçeği takdim etti. Ferhat Göçer konser sırasında izleyicilere anlamlı bir sürpriz yaptı. Sahneye davet edilen tüm sanatçılarla birlikte “Çırpınırdı Karadeniz” eserini seslendiren Göçer, salonda duygu dolu anlar yaşanmasına vesile oldu.