Kocaeli ulaşım filosunda 55 yeni otobüs hizmete girdi

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Kesintisiz ve konforlu ulaşım” vizyonu kapsamında, ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına ediyor. Son 4 ayda 2,5 milyar TL’lik yatırımla 123 otobüs aldıklarını vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Yeni araçlarla filo yaşımız 5.1’e düştü. Türkiye’de başka bir örnek yok. Avrupa’da da ilk 10’dayız” dedi.

“Sadece kendimizle rakibiz”

Büyükakın, “Bugün 55 aracı devreye alıyoruz. Bu araçların toplam yatırım bütçesi 2 milyar 528 milyon lira. Kıyaslama yapmak isterdim. Ancak kıyaslanacak bir belediye yok. Sadece kendimizle rakibiz. Araç filomuzun yaşını önce 6.8’den 5.8’e, şimdi ise 5.1’e indirdik. Kocaeli Büyükşehir, Türkiye’nin en genç filosuna sahip. Avrupa’da ise ilk 10’un içindeyiz. Toplu taşıma araçlarımızın sayısını 2’ye katladık. Bütçedeki yatırım oranımız ise yüzde 45’in üstünde. Her 2 liradan 1 lirasını yatırıma harcıyoruz” şeklinde konuştu.

“Ulaşımdaki dağınıklık ortadan kalktı”

Kocaeli’deki ulaşım hizmetlerini bütüncül bir yapıya kavuşturduklarını vurgulayan Büyükakın “Raylı sistemin mevcut hattını 2 katına ulaştırdık. 19 kilometrelik bir hatta sahibiz. Gebze-Darıca ve Kuzey Metro hatları ile birlikte bunun da kıyaslanamaz hale geldiğini göreceğiz. Güney Metro Hattı’nı da devreye aldığımızda bu şehrin toplu taşıma iskeletini raylı sistem üzerine taşımış olacağız. Geçmişte Kocaeli’de çok parçalı bir toplu taşıma sistemi vardı. Ancak biz bunu bütüncül bir yapıya kavuşturduk. Bu sayede hem esnaf hem de vatandaş kazandı” ifadelerini kullandı.

Filodaki otobüs sayısı 753 oldu

Filoya dahil edilen 55 yeni araçlarda, farklı kapasite ve ihtiyaçlara uygun modeller tercih edildi. Bu kapsamda 16 adet 18 metre körüklü otobüs 39 koltuk ve 163 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. 36 adet 12 metre solo otobüs 26 koltuk ve 98 yolcu kapasitesi sunarken, 3 adet 8 metre model araç ise 22 koltuk ve 58 yolcu kapasitesiyle filoya dahil edildi. Yeni araçların katılımıyla birlikte UlaşımPark filosundaki toplam araç sayısı 795’e yükseldi.